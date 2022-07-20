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內地急增935宗感染 廣西北海：有信心盡快社會面清零

社會熱點 09:58 2022/07/20

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內地本土疫情繼續升溫，昨日（19日）新增108宗確診及827宗無症狀感染，總數935宗，較上日大幅上升，其中，甘肅和廣西的新增感染佔比逾6成。廣西北海副市長李建華表示，剛開始時經驗不足，但國家疫情防控指揮部提供支援後，近日抗疫取得很大成效，有信心盡快實現社會面清零。

甘肅和廣西疫情繼續擴大，甘肅新增47宗確診及306宗無症狀感染，廣西新增21宗確診及256宗無症狀感染。另外，安徽新增4宗確診及79宗無症狀感染。

廣西疫情主要集中在北海。北海副市長李建華表示，北海防控形勢嚴峻複雜。北海這座城市不是很大，雖經歷過幾次疫情，但之前每次病例都是個位數。這次不一樣，截至18日本輪疫情已有700多宗感染，19日接近900宗，對北海來說算是一次真正意義上的正面迎擊。現在北海疫情防控處於非常關鍵的攻堅階段。

李建華表示，最大的難點是，Omicron BA.2.3傳播太快，隱匿性太強。現在收治的病人中絕大部分是無症狀感染和輕症，如果不做核酸檢測，根本不知道他已經是陽性病例。

李建華又指，剛開始北海自身的力量嚴重不足、經驗也不足。疫情發生後，國家疫情防控指揮部、自治區疫情防控指揮部提供大力支持，這幾天取得了很大成效，有信心盡快實現社會面清零。

安徽懷遠縣爆疫 一連7晚噴3小時消毒劑惹質疑

責任編輯：尹航

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甘肅 疫情 傳染病

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