▲ 男孩嬲爆內地天文館火箭錯漏百出 軍工集團讚很專業

「這是長徑五號！？奇葩！」小孩子比博物館更認真更專業？內地一名男孩參觀西藏拉薩天文館，關於長征火箭和中國空間站（太空站）的展出。小男孩機靈地指出多處錯誤，道出相信不少成年人也搞不清楚的火箭科學概念，並愈說愈急愈說愈生氣。「上面是個甚麼鬼？啥也不是！」片段在網絡廣傳，中國軍工集團大讚男孩很專業。天文館則承認錯誤，稱會予以改正。

內地網絡流傳據稱攝自7月16日影片，顯示一名小男孩在拉薩「藏域星球」天文科普體驗館的航天視頻大屏幕前，啟動「吐嘈模式」，連珠炮發抱怨內容存在多處錯誤。

男孩指著屏幕顯示的火箭反問：「這是長徑五號！？奇葩！」

拍攝片段的大人問：「這長征幾號？」

男孩即時道出：「這是長征三號！這是長征五號？」邊說邊對屏幕手指指，示意天文館竟然弄錯了。

長征五號是中國現役最大型火箭，外型粗大，俗稱「胖五」，男孩一眼就明白屏幕中的纖瘦火箭不可能是胖五。

屏幕繼而換成動畫，今次弄對了，男孩表示：「這才是長征五號！你看。」

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怎料之後火箭分離......「分離順序，芯三級就錯了，你看。」

「不對啊你！你看，這是一級分離，然後你看，二級分離，二級呢！把長征五號當成二級火箭啥意思！？」

事實上，現役長五火箭是二級半火箭，負責空間站發射任務的長征五號乙（長五B）是一級半火箭。

而且，動畫中「長五」的載荷竟然是神舟載人飛船，而不是空間站艙段。神舟飛船都是由長二F火箭飛射的。

但是男孩已來不及道出這些，因為動畫緊接顯示的空間站有更多更明顯錯誤！

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「然後你這個也不對（不應是神舟飛船）！然後呢你看這個空間站！你看這個空間站！這個是節點艙（節點艙獨立連著的應是核心艙而非實驗艙）！然後這個對（接）完！然後你看！天和核心艙小柱段大柱段才來對（接）！尤其上面是個甚麼鬼（多了個不明小艙段）！？」

此時拍片的大人不禁笑了出聲。男孩氣道：「啥也不是！」說完轉頭暴走，不忍再看了！

大人繼續笑：「哈哈！別生氣啊。哈哈！」

動畫顯示的空間站確是亂七八糟的，組件數目外型大小都不對，或至少顯得奇怪，對接次序更讓比較了解空間站發展的人看傻了眼。

片段廣傳後，中國軍工回應，大讚男孩很專業：「小朋友是對的，應該是展館弄錯了。」

「藏域星球」天文館事後表示，已經收到反饋，並認真吸收了建議，感謝男孩的指正，會立刻修改並杜絕此類事情發生。

「藏域星球」官網稱，該館由西藏當地國企拉薩經濟技術開發區投資發展有限公司，與北京亞洲衛星通信技術有限公司共同出資，攜手中國科學院國家天文台權威專家團隊，歷時兩年打造，是西藏首個以天文為主題的科技體驗館、全國最大的沈浸式互動天文體驗館，也是世界上海拔最高的天文科普體驗館。

▲ 「藏域星球」天文科普體驗館

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責任編輯：連兆鋒