哽咽報安倍死訊遭網民圍攻 駐日女記者傳留遺書自殺

駐日女記者曾穎在報道安倍晉三遇刺時，因多次哽咽而遭到內地網民圍攻，曾穎昨日（19日）傳出在東京的寓所中自殺，隨後獲送院搶救，生死未卜。

「很輕鬆，很平靜地跟大家宣布一個消息，32歲的我，決定要離開。」一封據稱是曾穎的遺書在網上流傳，寫道她從2018年罹患抑鬱症，前年開始加重，到今年7月病情已讓她無法支撐日常的工作和生活。她想跟大家好好和大家告別，並把人生最後的時間過得漂亮而完整，不辜負任何人，也不留任何遺憾。

消息由內地作家陳嵐證實，她後來獲告知曾已被找到並送院搶救。陳嵐說到曾穎近日遭受的網絡暴力：「 全網群踩曾穎的時候，真的是一天幾十萬條，有正常討論的也有合理批評的， 但更多的是有的沒的，構陷的、PS的，捏造的，夾帶私貨、乘火打劫報仇的—有些人，等這樣一個機會公報私仇都等紅眼了吧。」

陳嵐說自己不會 為明哲保身而攻擊朋友，即使她與 曾穎素未謀面。有人認為這是諷刺 江歌的母親江秋蓮，後者曾接受過 曾穎捐助，這次卻 轉發貼文嘲諷對方。

內地網民對事件的態度分歧，有人直言這是網暴殺人，即使價值觀和立場不同，也無必要把人迫上絕路，更何況曾穎並未犯下任何罪行，繼續嘲笑她的人也不在少數，有人翻出她曾有嘗試自殺的經歷，諷刺精日份子心理質素不好。

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責任編輯：陳建錫