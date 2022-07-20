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澳洲前駐華大使：黃英賢對中國專業 但新總理需補補課

國情動向 11:43 2022/07/20

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澳洲前駐華大使：黃英賢對中國專業 但新總理需補補課

中澳關係近期出現轉機。澳洲新政府上台，中澳外長3年來首次會晤，中方希望澳方抓住兩國關係出現的機遇，付諸實際行動。澳洲前駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）形容，澳洲華裔新任外長黃英賢（Penny Wong）專業勤奮，認為她務實處理對華關係，不過澳洲新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）卻因為選舉，至今只是延續了前政府誇張的對華模樣。芮捷銳指，阿爾巴尼斯需要換一班外交顧問。

中國國務委員兼外長王毅，7月上旬在印尼G20外長會期間與澳洲外長黃英賢會晤，談及希望澳方4點「堅持」，包括視華為夥伴而非對手、求同存異、不針對也不受制於第三方，以及構建積極務實社會民意基礎。

不過，澳洲及西方傳媒卻描述成中國對澳4項「要求」。阿爾巴尼斯回應傳媒提問時，則擺出強硬姿態，聲言澳洲不會接受任何人對自己提出要求。

芮捷銳在《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）撰文，讚揚了黃英賢，批評了阿爾巴尼斯。

他稱，阿爾巴尼斯和黃英賢近期都很忙，而新政府面臨的外交挑戰既不是突發危機，也不是意外事件，畢竟俄羅斯進攻烏克蘭是在5個月前，而中國接觸太平洋島國的計劃已醞釀很多年；黃英賢的開局不錯。她的方法是深思熟慮、冷靜、周到和專注的。

「重要的是，她刻意避免使用誇張的修辭。她在外交政策中引入了一個新概念。」

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芮捷銳談及，黃英賢作為外交部長的第一次演講中，說澳洲的外交政策，應該基於澳洲的本土遺產和多元文化社會。此前這些沒有得到應有的重視。隨著時間推移，這些應該為澳洲更獨立的外交政策奠定基礎，這是從基廷政府以來長期追求的目標。黃英賢多年來作為反對黨，堅持這個立場，顯示出良好的影響。

他指，從反對黨變成部長，這種轉變不容易。這需要細致、精心準備和特殊氣質。部長需要能夠獨立考慮問題。「僅僅像前任那樣，不大精確地重覆外交部的談話要點，是不夠的。」

芮捷銳繼而表示，阿爾巴尼斯可能就做不到。可以理解，他作為黨魁，主要忙於競選，對外交準備不足，高度依賴顧問。

他寫道，在阿爾巴尼斯看來，工黨在外交和安全政策上與政府沒有差別，所以沒有必要多加考慮。只要閉上眼睛，稍微調整一下言辭，把莫里森政府的話再說一遍就行。對阿爾巴尼斯來說，他的顧問團沒有必要多做點什麽，顧問團也真的沒有做。

「幸運的是，新總理在東京和馬德里用莫里森式的語調，重覆中國對澳洲價值觀的威脅，還有中國改變了而不是澳洲云云。這些論調並沒有破壞最近黃英賢和中國外長的會晤，這本來很容易就搞砸了。」

芮捷銳直言，澳洲工黨新政府必須明白，中國不會消失；現在看來，澳洲過去10年可說缺乏外交政策，只是令國家捲入了大國競爭，並被遺棄在塵埃之中。

「除了潛在的核戰爭，美國別無選擇，只能與中國分享在東亞的影響力。」「印太概念作為一個安全體系，被證明是空洞的，正如其名稱所暗示。當印度拒絕譴責俄國入侵烏克蘭時，印太概念就結束了。」

他指出，澳洲在這場戲中跑龍套，損害了這個國家，同時也沒有加強美國在周邊區域的影響力。中國在西太平洋的影響力是澳洲政策失敗的標誌。澳洲一直把賭注完全押在美國，但美國注意力分散全球，國內政治分歧嚴重，意志萎靡，一直無法在澳洲戰略利益最密切的地區保持競爭力。「這不是歡迎變化，而是承認現實。」

芮捷銳稱，在阿爾巴尼斯不離開那些把澳洲帶進外交死胡同的顧問，他都會繼續在世界舞台上扮演一個堂吉訶德（幻想自己是騎士，把風車當成魔鬼，向其發起進攻結果一頭灰）式的人物。

「更糟糕的是，阿爾巴尼斯有這樣的風險：隨著中美兩國重新調整關係，澳洲會被甩到一邊，孤立無援，安全毫無保障。」

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責任編輯：連兆鋒

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