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河南女子在酒吧廁所被男子扯頭髮拖入廁格 媒體促嚴懲暴力（有片）

社會熱點 12:21 2022/07/20

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內地再有女子遇暴力事件引發眾怒。日前在河南鄭州一間酒吧內，一名女子在廁所被一名男子扯掉外衣、抓住頭髮強行拖入廁所，影片曝光後輿論廣泛關注，當地警方調查事件，包括徹查兩人是否男女朋友；涉事酒吧則已停業整頓。

事件引發輿論關注，有網民認為此事的惡劣程度，讓人聯想到唐山燒烤店打人事件，問到「誰來保護女性？」

「澎湃新聞」評論事件，強調「嚴懲暴力沒有任何藉口」，「男女朋友」也不可能成為藉口。評論又批評部分網友稱酒吧不是什麼「正經地方」，讓人聯想到唐山打人事件後，一些網友對受害者的冷嘲熱諷，是完全站不住腳。此外，公眾高度關注此類事件，也是在關注整個社會的「安全感」——不管是在擼串還是在泡吧，任何人任何情況下都沒有理由被暴力侵害。「這是關係到你、我以及每個人的事。」

警：徹查是否男女朋友

據網傳閉路電視影片，事發上周六（16日）晚上11時40分許，畫面可見一名女子掙脫一名男子後從廁格跑出來，白衣男子緊跟其後，扯掉女子外衣後，又抓著她的頭髮將她拖回廁格。一名黑衣女子從另一廁格走出，合力與旁人將門推開，遭拖行的女子方才跑離廁所。而男子出來後提了一下褲子。

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【按此看影片】

「上游新聞」報道，河南鄭州市中牟縣委主要負責人表示，事發生在中牟縣max club酒吧內。事後目擊者報警，民警到場將涉事男女及知情者帶走調查。涉事男女稱兩人是男女朋友關係。隨後民警讓兩人離去。另據報，事發前兩人一起前往娛樂場所，兩人共同飲酒後在衛生間發生矛盾。

影片在網絡發酵後又引發輿論關注。至周二（19日）晚上，警方再次傳喚涉事男女，徹查他們是否為男女朋友關係。此外，公安局法制部門也在研究，男子的暴力行為該如何定性。

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

【唐山打人】官方通報揭警方接報28分鐘才到場 分局副局長遭免

另外，事發現場幾名年輕男子遭網民指摘，指他們沒有出手相助。其中一名男子小馬表示，他們幾個人是十六、七歲的學生，「碰到這種事腦子都是懵的，而且我們也救人和報警了，為什麼要這麼指責我們？」對於被指他想推門救人但被朋友阻攔，他解釋朋友其實是讓他趕快報警，沒有不想讓他救人的意思，「我們當時肯定都想著要救人，不然大可以一走了之。」

責任編輯：林佩怡

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