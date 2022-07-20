美參院外委會擬下月審議「台灣政策法案」 確認盟友地位及提供軍援

美國參議院外委會據報8月將審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），該法案尋求大幅調整美國對台政策，包括確認台灣為「重要非北約盟友」、提供數十億美元的軍事援助。北京已多次批評美方做法違背一個中國原則、中美三個聯合公報規定，敦促其停止 製造台海緊張，把不支持台獨的表態落到實處。

該個由民主、共和兩黨議員提出的法案包括3個 章節、9大主題，其中要求 聯邦政府與台灣政府接觸、終止聯邦政府官員與台灣方面交往的種種設限、指示國務卿協商將「駐美國經濟文化辦事處」更名為「台灣代表處」、協助台灣參與國際組織、協助台灣發展和實施戰略指導和能力建設措施應對中國的虛假信息等。

法案提出建立一套制裁制度，以阻止中國公民、實體，通過他們自己或代理人升級在台灣或針對台灣的敵對行為，包括破壞、推翻或解散台灣政府和干涉台灣領土完整。另外，又明確美台經濟合作關係的重要性，以及台灣在美國分散供應鏈安全風險、在印太地區提倡自由開放經濟的努力上所扮演的角色。

確認「重要非北約盟友」地位，擴大售武範圍

在軍事層面方面， 法案要求將向台灣提供武器的範圍從「防禦性」擴大到「有利於威懾解放軍侵略行為的武器」，並還要求成立「台灣安全協助倡議」，在未來4年間授權提供45億美元的軍事資金援助，並優先考慮台灣；賦予台灣「重要非北約盟友」（major Non-NATO ally）地位，加強對台安全承諾。

法案在最後也重申，法案任何內容不得解釋為與台灣恢復外交關係或改變美國政府對台灣國際地位的立場。

這可能美國1979年通過《台灣關係法》以來，對台政策最為全面的調整。但路透社此前引述消息指，白宮和國務院對一些內容感到不安，擔心會激怒中國。

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責任編輯：陳建錫