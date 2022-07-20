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北京必勝客爆食安問題 過期食材改標籤照用、炸油變黑不換

社會熱點 13:28 2022/07/20

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北京必勝客（Pizza Hut）被爆後廚有多種食品安全問題，包括餐廳管理人員篡改有效期標籤，食材不按時廢棄；員工拆掉外包裝，將過期食材「化整為零」；烹炸用油長期不更換，相關指標超標近一倍等。對此，必勝客中國在官方微博回應稱，已對涉事兩家餐廳閉店調查。

據新京報報道，今年6月下旬至7月上旬，該報記者應聘進入必勝客北京和諧廣場店和魏公村店。臥底的半個月裡，發現改換效期標籤的情況，幾乎每天都在必勝客後廚重復上演。

屢次更改食材有效期標籤

作為主打餐品，薄餅的製作原料在到期後未有按時廢棄。按照餐廳領導要求將剩餘食材放回倉庫，其中台式香腸、調味豬面青肉和燒烤風味香腸都應該在當天廢棄，但一名廚師長透過更換效期標籤，廢棄時間被延後兩到三天。

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黑椒牛排、開背小龍蝦、制作茶飲的茶底、米飯和面條，均存在篡改有效期標籤的情況。甚至有食材因到期後沒有用完，被多次更改效期標籤，廢棄時間一再被延後。而這項「秘密工作」幾乎全由餐廳的管理人員實施，普通的員工很難插手。

另外，在必勝客後廚，一名值班經理吩咐撕開包裝，將即將過期的菌菇先行腌制，「先用下面快過期的。」這種將過期食材「化整為零」使用的做法，並非偶爾為之。每當有菌菇食材包即將過期時，就會被拆掉外包裝放入儲存槽裡。沒有外包裝，旁人無從得知具體的保質期信息，即便過期仍被繼續使用。

門店被處罰後仍未整改

報道指，天眼查顯示，位於豐台六里橋的必勝客北京和諧廣場餐廳，今年3月因操作間的食品原料已超過保質期，被豐台區市場監督管理局罰款人民幣5萬元。

不過，餐廳被處罰後，並未認真整改，後廚依舊存在各種亂像。除了食材原料頻繁改效期標籤，必勝客這兩家餐廳的烹炸油也存在更換不及時問題。

無錫星巴克被爆篡改食材保質期 當地部門展開調查

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按規定，食用油的極性組分數值超過27，就不能繼續使用。而其中一家門店的食用油在連續多天使用後仍未更換，店內測油儀多次檢測出極性組分數值均在30以上，值班經仍要求將舊油簡單過濾後繼續使用。

此後這些舊油裡偶爾被加進新油，測出的極性組分數值也時高時低，不過管理人員並未要求完全換油。直到足足使用十天之後，餐廳的管理人員才同意更換新油。而換下來的舊油經檢測，其酸價超標近一倍，達到9.6mg/g，而國家規定食用油的酸價不能超過5mg/g。

對此，必勝客中國官方微博周三（20日）發表聲明稱，關於媒體報道的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，該公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查。

責任編輯：易燕丹

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