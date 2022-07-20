最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受

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7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）
新華社報道，國務院總理李克強周二（19日）表示，經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。
李克強出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會時，作出以上表述。他強調，中國將保持宏觀政策連續性、針對性，爭取全年經濟發展達到較好的水平。而經濟運行在合理區間，也意味著宏觀經濟能夠持續健康發展。
受新冠肺炎疫情封控等影響，中國第二季經濟增速降至2年多來最低的0.4%，有分析認為中國難以實現今年5.5%左右的增長目標。國家統計局也承認，世界經濟滯脹風險上升，外部不穩定不確定因素增加，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力猶存，實現全年經濟增長預期目標有挑戰。
內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固
另外，在對話會上，李克強又表示，中國將堅定不移深化高水平對外開放，開放大門會越開越大。發展貿易難免會有摩擦糾紛，要尋求共識、妥處分歧，維護產業鏈供應鏈安全穩定。
他又強調，中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境，將在確保防疫安全前提下，實現更加精準科學防控，持續優化簽證、檢測等防控政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班，對外國留學生實行「願返盡返」，有序推動出境商貿和跨境務工活動，更好促進中外人員往來和對外交流合作。
對於外資企業在華遇到的問題，中國有關部門和單位已建立專班機制，為大家主動服務、排憂解難。
責任編輯：林佩怡
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