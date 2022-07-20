爛尾樓風波延燒 數百內房供應商據報也拒還貸款

繼多省業主拒還房貸後，數以百計的內房企供應商據報亦以被拖欠款項為由，聯合去信有關部門投訴，並表示無法繼續償還銀行貸款和支付帳單。

《財新》報道， 因恆大及其他開發商仍然拖欠款項，包括建築企業在內的數百家房地產行業供應商已向官方表達上述訴求，並呼籲官方 保障他們利益。根據投訴信，部分小型供應商表示，恒大自去年出現現金短缺以來，一直沒有償還商業承兌匯票，亦仍未提出解決方案，目前他們正掙扎求存。

同時，網上流傳一封《湖北省恆大供應商、小微小企停貸停工告知書》，日期寫著本月15日，疑似是。內容提到大批供應商真金白銀供貨、運送材料、發放民工工資，換來的卻是恆大無法兌現的票據。供應商們為恆大撐了一年多，甚至不得賣車賣樓、貸款還債，現在每日面對銀行催收、債主逼迫。

尊敬的湖北省政府，市領導，武漢市政府，縣領導，武漢市住房城鄉建設局，各貸款銀行...介於恆大種種違法違規行為，我們小微企業已無力幫恆大償還欠款...現在決定停些（償還）一切貸款、欠款，並告知同行拒絕一切賒帳、商票，由此產生的供應鏈危機引發連鎖反應，後果由恆大承擔。

有媒體曾進行統計，恆大拖欠供應商的資金高達5000億元人民幣，約2000億元是未兌付的商票。有大型建築企業曾因此血本無歸，最後要變賣資產。

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責任編輯：陳建錫