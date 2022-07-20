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李克強指不會為過高增長目標 而出台超大規模刺激措施

經濟脈搏 16:08 2022/07/20

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國務院總理李克強，周二（19日）出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會時表示，經濟恢復的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力，但不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來，強調實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。

新華社報道，該對話會由世界經濟論壇主席施瓦布主持，來自50多個國家的近400位企業家參加。李克強致辭並同企業家代表互動交流。

李克強表示，中國作為世界最大發展中國家，發展潛力巨大，將推動經濟運行盡快回歸正常軌道。

最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受

李克強：保安全前提下更精準防疫 將進一步恢復國際航班

他強調，經濟運行在合理區間，主要支撐是就業穩物價穩。今年夏糧增產豐收、又創歷史新高，秋糧生產勢頭良好，煤炭電力穩定供應，為國內物價平穩運行打下基礎，也有利全球糧食能源市場穩定。中國有1.6億多戶市場主體，人民勤勞智慧，是經濟發展最大韌性和底氣所在。近年直面市場主體需求實施宏觀政策，通過穩市場主體穩住了就業、增加了居民收入。

對於未來政策，李克強表示，中國將保持宏觀政策連續性針對性，繼續著力幫扶市場主體紓解困難，留住經濟發展的「青山」。宏觀政策既精準有力又合理適度，不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。要堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。

穩增長一攬子政策措施 還有相當大發揮效能空間

他指出，穩增長一攬子政策措施還有相當大發揮效能的空間，增值稅留抵退稅上半年已超過1.8萬億元人民幣，政策的持續實施將進一步擴大實際退稅規模；地方政府專項債的實際使用，新出台的政策性、開發性金融工具的運用，將會形成有效投資更多實物工作量並拉動就業和消費。

李克強又對外喊話，指對外開放是中國的基本國策，將深化高水平對外開放，堅持自由貿易、公平貿易，推動多邊和區域貿易合作。持續打造市場化法治化國際化營商環境，保障外企依法平等進入開放領域，在公平競爭中實現互利共贏。

報道指出，李克強還就中美關係健康穩定發展、應對氣候變化、製造業發展前景、消費政策等回答了外國企業家代表提問。但報道未詳細闡述。

責任編輯：林佩怡

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