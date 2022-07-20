美官員指對俄出口管制 可作未來對華樣板？中方回應

外電報道，美國商務部負責工業和安全的副部長Alan Estevez周二（19日）表示，美國與其他37個國家聯手「成功」將對俄出口降了下來，這可以作為未來制定針對中國威脅的新機制藍圖。

京：熱衷陣營對抗 只會反噬自身

在北京，外交部發言人汪文斌周三（20日）回應稱，事實一再表，固守冷戰思維，熱衷陣營對抗，不會取得成功，只會反噬自身，衝擊世界和平與安全，這值得美方深思。

汪文斌質疑，美方官員提到所謂的「成功」是從何談起。他指，當前美國正面臨40年來最嚴峻的通脹，不斷高企的食品和能源價格令美國民眾苦不堪言，美國消費者的情緒已經降至1952年以來的最低點。有關民調顯示，85%美國成年人認為，美國正朝錯誤方向發展。

他批評，美作為烏克蘭危機始作俑者，不斷拱火遞刀激化矛盾，揮舞制裁大棒，大搞經濟脅迫，不僅破壞國與國之間的正常交往，違反國際貿易的通行規則，更導致了烏克蘭危機的複雜化和擴大化。

他又指出，當前世界股市、匯市、原油、天然氣、糧食和有色金屬期貨市場持續反覆震盪，令各國老百姓特別是那些經濟基礎本就薄弱的發展中國家人民，深受其害。

美：應對中國威脅需新機制

Alan Estevez周二在眾議院外交事務委員會聽證會上表示，美國今年對俄出口額降了約88%，而其他國家的出口下降約60%。他說，這是自從冷戰結束以來，各國首次在軍備、核供應、化武和導彈這4個現有的多邊機制外，聯手實施出口限制。

他相信需要一個新的機制，並一直與盟友討論，不僅是針對俄羅斯，也是關於中國的。他續稱，「鑒於來自中國的威脅，以及他們將軍民融合技術濫用到侵犯人權，加強軍力和威脅鄰國上，形成新機制至關重要。」

據他表示，美國在黑名單中增加了近600個中國實體，其中大約107個是拜登政府新增，一些是因為在美國頒布出口管制後，繼續向俄羅斯提供產品。

責任編輯：林佩怡

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