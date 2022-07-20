內媒揭新冠康復者就業歧視更隱蔽 招聘沒寫「陽過不要」但面試遭拒

內地新冠康復者遭遇求職歧視的現象備受關注，有內地傳媒近日走訪上海多間勞務中介及用工企業，發現不平等的招工現象仍然存在，且變得更為隱蔽。招工群組的招聘訊息，很少列明不要新冠康復者，但在電話諮詢和面試環節，對方則會表明「陽過的不要」。

《澎湃新聞》報道，記者連續走訪上海9間勞務中介機構，招工歧視不在少數。其中兩間中介表示，新冠康復者的求職選擇較少。聽到「陽過」，勞務中介都表示「不太好找」。

一名中介直言，「說難聽點，你一個人有點情況，人家整個廠都要停」，目前疫情仍在波動起伏，許多企業不願意冒險，實際的招工要求大多都提示「陽過的不要」。

中介：企業沒有寫不代表沒有

該報另實測加入6個招聘微信群組，每日各群會發布數十至上百個招聘崗位，大多是散工，包括電子廠員工、工廠保安、餐廳服務員、交通輔警、倉庫裝卸工等。有企業招聘訊息顯示，「陽過的小哥不要」、「陽轉陰不要」、「做過方艙醫院和小區志願者不要」、「無陽性病史」。

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▲ 有企業招工訊息稱，「陽過的小哥不要」。

▲ 勞務中介表示，「只要進過方艙都能查出來。」

▲ 中介直言，許多企業不願意冒險，實際的招工要求大多都提示「陽過的不要」。

大部分招工信息沒有用文字寫明不要新冠康復者。在防疫要求中，大部分企業也只是明文規定，求職者須持48小時或72小時核酸陰性證明，健康碼綠碼。但求職者致電勞務中介應聘時，對方則口頭表明，企業不要進過方艙的人。一名勞務中介說：「企業沒有寫不代表沒有，你面試的時候很快就查出來了。」

既然這樣，應聘時不主動向企業表明自己是新冠康復者可以嗎？勞務中介表示，「他會查出來的，只要進過方艙都能查出來。」是否為新冠康復者，一是可以通過核酸檢測查出，二是可以通過翻看前幾月的核酸檢測記錄查出。

人大代表：加大執法力度

國務院常務會議日前指出，嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。對此勞務中介也清楚，「不是我們中介排斥進過方艙的，是企業不要，」該勞務中介說，「企業不買賬你有甚麼辦法。」

上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」

李克強：加力穩崗拓崗保就業 嚴禁就業歧視新冠康復者

上海市人大代表、上海恆建律師事務所律師潘書鴻表示，歧視新冠康復者顯然是違法的，「這種歧視根本不該發生，從法律上我想不再需要過多探討。」

潘書鴻認為，勞動監察部門應加大執法力度，保障平等就業權利，打擊此類歧視現象。對用工單位而言，最大的擔憂還是「復陽」，企業選擇「一刀切」的做法有趨利避害的一面。監管部門可以考慮針對企業用工制定更加科學精準的防疫手勢，引導企業真正為歧視「松綁」。

具體操作層面上，一名熟悉勞務市場的魏女士表示，新冠康復者的既往「病史」過於簡單易查，監管部門或需從個人資料保護着手，出艙一定時間後隱蔽康復人員的陽性記錄，從機制上規避企業的歧視行為。

責任編輯：易燕丹

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