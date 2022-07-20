外電：中國要求聯合國人權專員 不要發表新疆報告

路透報道，中國正要求聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），不要發表一份關於新疆侵犯人權的報告，並警告若公布報告，將破壞人權高專辦的信譽。

人權高專辦拒絕評論事件，但指新疆報告正為公開發布定稿；中方未有正面回應，但指近百國支持中國，反對以人權為借口干涉中國內政。

▲ 聯合國人權事務高級專員巴切萊特（資料圖片）

巴切萊特今年5月訪華，行程包括到訪新疆和廣州。巴切萊特之後表示，會在8月底離任前，發表一份關於新疆的報告。路透引述4名消息人士，包括3名外交官和1名人權專家稱，中國從6月下旬開始在駐日內瓦外交使團中分發有關信件，要求各國簽字以示支持。

信中表達對新疆報告的嚴重關切，並提到報告如果公布，將加劇人權領域的政化和集團對抗，破壞人權高專辦的信譽，並損害人權高專辦與成員國之間的合作，強烈敦促巴切萊特不要公開報告。

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人權高專辦拒絕評論事件，並指報告目前正在定稿，這包括與中國分享報告內容，並徵求其意見，指這是標準做法。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印未有正回應。他表示，最近有近100個國家在新疆問題上向中國表示支持，並反對以人權為借口，干涉中國內政。此前，中方一直否認外間指摘新疆「強迫勞動」等指控。

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反駁美報告 京：美國才是頭號人口販運大國

另外，美國國務院周二（19日）發布年度人口販運報告，繼續將中國列為表現最差的第三類國家和地區名單，指強迫勞動是中國「一帶一路」項目的「隱性成本」，並指新疆大規模任意拘押維吾爾人等穆斯林少數族裔。

中國外交部發言人汪文斌反駁，指美方年復一年罔顧事實，在人口販運問題上炮製虛假「報告」，欺騙世人，反指美國才是世界頭號人口販運大國。促美用美方鼓吹的「最高標準」審視自己，而不是污衊抹黑別國。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認指控，稱美國企圖對其他國家無端指責，並指「中國政府在打擊人口販運方面取得公認進展，而美國在這個問題上的記錄是惡名昭彰。」

責任編輯：林佩怡

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