內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃

內地周三（20日）開始迎來新一輪高溫天氣，中國天氣網報道，此輪高溫將影響浙江、福建等超17省市區，南方大部分地區高溫或至7月底，不少地方體感或超攝氏60℃，濕熱天氣下要防範中暑。

中國天氣網氣象分析師張娟介紹，此輪高溫覆蓋範圍廣、局地強度大，將席捲全國超17個省區市。直到7月底，新疆南疆盆地、內蒙古西部、江漢、江淮、江南、華南、重慶等地將出現大範圍持續性35℃以上高溫天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古西部、浙江、福建等地最高氣溫可達40℃以上。

其中，浙江南部、福建部分地區可能會有突破極值，福建寧德周六（23日）最高氣溫甚至可達43℃；曾出現熱射病病例的浙江麗水，這個周末到下周初將出現40℃高溫連擊。

報道指出，一直到7月底，南方地區將維持高溫高濕，不少地方體感或超60℃。而在濕熱環境下，人們更容易中暑，而重症中暑（又稱熱射病）可致人死亡。

報道提醒，如果有人在戶外中暑程度較嚴重，出現體溫超高（達到或超出40℃）、意識不清等症狀，周圍人群可迅速將其轉移至陰涼處，為他送風、噴涼水等降溫。同時幫忙撥打急救電話，及時送醫搶救。

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責任編輯：林佩怡

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