多個旅遊城市爆疫 文旅部：禁層層加碼 做好旅客安置疏散

內地疫情反彈，涉及多個旅遊城市。文旅部今日（20日）召開疫情防控會議，會上表示做好疫情防控「層層加碼」整治工作，做好發生疫情地區遊客安置疏散工作，推動文化和旅遊消費安全、有序復甦。

有回緩跡象的旅遊業迅速降溫

7月以來，北海、海口、成都、長沙、甘南等多個旅遊城市陸續發現新冠病毒感染者。暑假正值旅遊旺季，疫情帶來的不確定性，讓有回暖跡象的旅遊業迅速降溫。

據澎湃新聞，上周四（14日），廣西北海潿洲島旅遊區已暫停接待遊客上島，周日（17日），潿洲島管控進一步升級，暫停所有人員進出潿洲島旅遊區。

除北海外，多地旅遊景點、娛樂場所受疫情影響暫停營業。

成都室內娛樂場所和各類公共文體活動場所暫停營業，部分旅遊景區也臨時關閉。

今日，文化和旅遊部召開全國文化和旅遊行業安全生產暨疫情防控工作電視電話會議，認真學習貫徹習近平總書記關於安全生產和疫情防控工作重要指示精神，學習傳達李克強總理重要批示精神、全國安全生產電視電話會議精神，對當前文化和旅遊行業安全生產和疫情防控工作進行再強調、再部署。

文旅部部長胡和平強調，當前，疫情防控、行業恢復發展處於關鍵時期，文化和旅遊行業安全生產工作面臨多重壓力和風險。

落實景區防控措施

胡和平要求，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，在科學、精準、高效上下功夫，因時因勢優化防控措施、推動落實落地，堅決鞏固來之不易的防控成果。要落實A級旅遊景區、旅行社和在線旅遊企業、室內場所等的疫情防控措施。

要加強從業人員的健康監測和管理工作，做好疫情防控「層層加碼」整治工作，做好發生疫情地區遊客安置疏散工作。要加強對文化和旅遊經營場所落實安全生產和疫情防控措施情況的監督檢查，壓緊壓實企業主體責任，推動文化和旅遊消費安全、有序復甦。

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責任編輯：袁瑋婧