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【中美角力】美國考慮放寬關稅之際 拜登料10天內與習近平通話（第二版）

國情動向 09:41 2022/07/21

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美國總統拜登周三（20日）表示，預計在未來10天內將與中國國家主席習近平會談。因為美國考慮取消對中國進口商品的部分關稅是否有助遏制通脹。他還提到對眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的看法，稱「軍方認為現在不是好主意。」在北京，外交部僅表示，中美兩國元首通過各種形式保持著溝通，關於拜登將與習近平通話，目前沒有可提供的消息。

（第二版更新於16:40 新增中方回應）

拜登與習近平的談話正值中美一系列爭端，包括關稅、台灣問題以及中國與俄羅斯的貿易和軍事關係。

一位官員淡化了關稅將在會談中發揮的作用，該官員將其描述為潛在的呼籲。該官員說，談話將涉及一系列雙邊、地區和全球問題，與關稅進程無關。

拜登和習近平上一次通話是3月，當時主要討論烏克蘭局勢。

另一方面，當被問及對佩洛西計劃訪台的看法時，拜登表示，「軍方認為現在不是好主意。」

日前有報道指，佩洛西規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。她原定4月赴台，但因感染新冠病毒而取消。若能成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報道也引述3名知情人士透露，白宮曾對佩洛西此行表達關切。

在北京，外交部發言人20日明確表示，中方要求美方不得安排佩洛西眾議長訪台。

習近平時隔8年考察新疆釋訊號 官媒外媒聚焦民族團結

布林肯：拜登和習近平將在未來幾周內對話 京回應（更新版）

責任編輯：尹航

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