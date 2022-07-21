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12省市增826宗本土病例 國務院派工作組指導地方防控

社會熱點 15:17 2022/07/21

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內地新增826宗本土病例，涉12個省區市，甘肅、廣西佔逾2/3，其次是安徽和河南。上海增17宗，部分區再進行3日2檢；廣東增24宗，主要來自深圳。國家衛健委指，近期全國多地報告了本土聚集性疫情，防控形勢嚴峻覆雜。國務院已向相關省份派出工作組，指導地方以最短時間、最小成本控制疫情。

＊更新國家衛健委說法

各方情況方面，上海浦東、閔行區22日起全民3日內需接受2次檢測，期間需持48小時內核酸陰性證明進出社區。浦東新區另行增加檢測次數。深圳則更新對中港貨車司機的規定，明確不准開窗或打開車門拋遞接物品或吐痰、不准離開閉環管理場所和指定區域，未經允許不准四處活動等。

河南駐馬店的泌陽縣實行7日靜態管理，居民除接受檢測和緊急就醫外一律足不出戶；全域臨時交通管制，除保供、防疫等車輛外，其餘車輛禁止行駛。廣西北海緊急調撥2500張折疊床、1000頂帳篷等物資，用於核酸檢測點、隔離點、休息點等位置的疫情防控需求，同時收緊與越南邊境的防控措施。

國家衛健委指，當前全球疫情仍處於高位，日新增確診病例多次突破100萬宗，Omicron BA.5亞分支已經成為全球主要流行株，中國外防輸入壓力不斷增大。在防控上堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持「動態清零」，毫不鬆懈做好常態化防控，全面提升全鏈條工作效率，力求科學精準、力求方便群眾。

中疾控病毒學首席專家董小平稱，現行疫苗對OmicronBA.4和BA.5仍然有效，特別是加強針的接種，是最為有效的預防措施。

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責任編輯：陳建錫

 
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