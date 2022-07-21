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在港上市10年 上海知名麵包店疑全線結業

社會熱點 11:03 2022/07/21

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在港上市的上海連鎖麵包品牌克莉絲汀（01210）傳出全線結業，位於當地的廠房及門市已關門數月，不少員工已被4個月薪金，部分舖位也出現拖欠租金及水電費的情況。克莉絲汀創立逾30年，2012年來港上市，顛峰期曾在全國擁有約800間分店，543間在上海。但自2013年以來，該公司已連續錄得9年虧損。

當地媒體走訪克莉絲汀位於上海的幾間分店，在名都路82號的店已經關門，有工人正在製作全新的門頭，接手者說，麵包店已經關了好幾個月了，目前他已經接手裝修，未來會更換為其他業態。曹楊路上的克莉絲汀分店同樣是大門緊閉，門口貼出的告示顯示，房東已決定將門面收回轉租。

銀都路的中央廚房從當地封控後已停工至今，工廠相關員工普遍被拖欠4個月的薪金，據報已求助當地的勞動保障部。

克莉絲汀官網首頁掛出一則簡單的橙字通知，稱「受疫情影響，我司官網旗艦店暫停營業，恢覆營業時間另行通知」，同時稱400電話恢復時間根據疫情防控政策確定，若無法打通可在售後QQ留言，將有專人回覆。媒體隨後查詢添加該號碼，發現該號碼屬於一名個人網友，截至發稿尚未通過添加好友請求。

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責任編輯：陳建錫

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經濟 疫情 麵包 結業 克莉絲汀（01210）

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