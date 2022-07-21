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中情局長：中國不會在二十大後立即攻台 但只是時間問題

國情動向 11:38 2022/07/21

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美國中情局長伯恩斯稱，不認為中國會在二十大後立即對台動武，但對北京來說，問題不是會不會，而是在何時及何種方式，台海戰爭風險將隨著時間增加。

伯恩斯20日在阿斯彭安全論壇上發表演說，他指，不會低估北京控制台灣的決心，未來10年這風險會不斷增加。他認為北京正從俄烏戰爭中吸取教訓，「你必須積累壓倒性的力量， 你必須能控制信息。你必須盡你所能來支撐你的經濟，以抵禦可能的制裁...必須盡一切可能試圖在美國與其印太盟國之間插入楔子」。

鑒於這樣的認知，伯恩斯認為，中國不會在二十大後對台灣立即動武，因為前者一旦攻台，必需保證快速地取得決定性的勝利。

北京對俄烏戰爭影響感不安

伯恩斯又對中國在俄烏戰爭中的角色提出看法，他指，雖然中國加大了對俄羅斯的能源購買，但是在向俄羅斯提供武器方面，北京應該還是比較謹慎，避免未來軍方被制裁。他又認為俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭的表現、對全球經濟造成的不穩定、以及令歐美國家走得更近，這些都正令北京感到不安。

同場的中國駐美大使秦剛反駁了伯恩斯的說法，他指中國最不願意做的事就是與同胞同室操戈，將本著真誠以達到和平統一，相信這最符合兩岸人民的利益。

【中美角力】駐美大使秦剛斥美方 掏空和模糊一中政策

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責任編輯：陳建錫

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