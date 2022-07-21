河南村鎮銀行下周一開始第二批墊付 對象為10萬元及以下客戶

河南多間村鎮銀行「提款難」事件再有新進展，河南省地方金融監管局今日宣布，下周一（25日）起將為10萬元（人民幣，下同）以下存戶陸續墊付本金。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布公告稱，下周一（25日）起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額10萬元（含）以下的客戶。

據此前報導，首批墊付已於上周五（15日）開始，墊付對象為單家機構單人合併 5 萬元（含）以下客戶。

河南村鎮銀行墊付首日 系統大塞車存戶登錄困難

河南墊支村鎮銀行部分戶口本金 儲戶傳需簽保證書說不集會

按照操作說明，合資格存戶應先在村鎮銀行官網進行網上信息登記，信息登記通過審核後，次日在微信小程序「村行墊付」上進行身份認證、確認墊付金額，並填寫賬戶信息，閱讀並勾選墊付協議後，將獲得墊付資金。惟系統啟動首日就出現「大塞車」，多名存戶反映登錄遇到困難。

就「村行墊付」系統運行情況，河南省農村信用社聯合社有關負責人表示，接到墊付任務後，組織專業科技公司開發墊付系統，僅用半個月時間就完成設計、測試、注冊等工作。

自7月15日上午9時正式啟動墊付工作以來，系統運行安全穩定，墊付工作進展順利。目前5萬元（含）以下已登記客戶基本墊付完畢，提醒相關客戶盡快登記信息。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁