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【科技戰】中國專家：以俄為鑒 做好對美國出口管制的預警防範

國情動向 13:45 2022/07/21

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國際關係學院知識產權與科技安全研究中心主任郝敏發問，華府會否將對付俄羅斯的這套劇本施加於中國，認為不管如何，中國都應該加強風險預警防範，並做好應對和反制預案。

要做好產業鏈自檢和預警 實現關鍵核心技術突圍

郝敏在內地官媒環球時報撰文指，拜登政府對俄科技制裁的主要手段有三，分別是出口管制，切斷俄獲得關鍵技術、設備和配件的供應鏈；實行許可證新規則，擴展全球物品管制範圍；拉攏盟友，擴大科技制裁的效果。

郝敏指，最近，美國已對中國發力，不僅繼續擴大實體清單，對中國科技企業施加次級制裁，還緊盯芯片製造領域，試圖推行「技術恐怖主義」，向荷蘭政府施壓，要求全球最大的光刻機企業阿斯麥公司（ASML）擴大對中國的禁售範圍。

郝敏認為，中國要從宏觀體系和技術細節上做好應對準備。一是密切關注美出口管制最新動向，做好產業鏈自檢和預警。鑒於俄烏形勢導致出口管制政策不斷變化，要特別關注對俄管制及制裁的動向舉措，盡量避免觸發次級制裁。加強實體清單的預警預測，建立中國產業鏈、供應鏈的自檢機制，梳理出對外依賴強、「卡脖子」技術和產品的薄弱鏈條，短期內無法自產的應盡快加強儲備和在全球尋找替代。

美擬限制獲補助芯片製造商 10年內不准擴大在華投資

【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

二是加速完善並細化應對外國單邊制裁的法律工具箱。《反外國制裁法》雖已出台，但實踐中還有賴於制定執行細則。目前中國一直由外交部發布制裁名單，今後需要的多項反制措施更需要國家移民管理局、銀行保險監督管理委員會、自然資源部等多部門聯合行動。

三是明確攻堅方向，實現關鍵核心技術突圍。聚焦芯片產業鏈的核心問題，精細化產業圖譜，明確攻堅突破點；盡快組建跨學科、集成性攻關的國家實驗室，加強對關鍵核心環節的科技研發；協同芯片頭部企業，優化產學研合作，減少無效的行業內耗和低水平重復建設；促進國產化替代，形成安全可控的產業鏈；聯合海外優秀科研團隊和企業，盡量構建不受美國制裁影響的全球化半導體產業供應鏈。

此外，還要推進自主化互聯網建設，維護網絡主權。加速推出技術移民相關立法，儲備科技人力資源。

責任編輯：尹航

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