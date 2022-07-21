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經濟放緩超預期 亞開行降中國今年GDP增長預測至4%

經濟脈搏 14:57 2022/07/21

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亞洲開發銀行最新下調中國2022年經濟增長預測至4％，低於今年4月時預期的5％，2023年增長預測則維持在4.8％。中國今年經濟增長目標為5.5%左右。

該行並預計包括中國及印度在內的亞洲開發中經濟體今年經濟增長4.6％，2023年增長5.2％，比上次預測分別下調0.6及0.1個百分點。

亞開行指出，亞洲開發中經濟體面對的風險仍然很高，由於全球經濟增長大幅放緩、全球央行積極收緊政策，俄烏戰爭以及大宗商品價格上升。中國的封控措施對供應鏈造成的潛在持續影響，以及中國經濟增長放緩程度超出預期，也影響區內經濟前景。

彭博經濟學家：今年中國GDP料增3.9%

另根據彭博對經濟學家調查的最新預估中值，今年中國GDP料按年增長3.9%，上一次調查預估為4.1%。調查顯示，第三季度經濟增速預期下降30個基點至4.2%，第四季度的展望維持不變，預計增長5%。

丹斯克銀行經濟學家Allan von Mehren表示，中國正面臨樓市壓力上升、歐美需求疲軟等不利因素，此外新的防疫限制帶來的不確定性，給個人消費和中小企業帶來巨大損失，也對經濟造成壓力。他預計，今年全年經濟增速將僅達到2.7%。

內地第二季度經濟按年增速急劇放緩至0.4%，加劇了官方目標難以實現的預期。國務院總理李克強周二（19日）表示，經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受

李克強指不會為過高增長目標 而出台超大規模刺激措施

責任編輯：蒯宇澄

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