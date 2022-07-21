疑因美化晚清貴族 李現春夏主演電視劇《人生若如初見》被下架（有片）

由內地當紅演員李現、金像獎影後春夏等人主演的民國新劇《人生若如初見》首播當日即被下架，有分析猜測撤檔原因可能和該劇美化晚清貴族有關，不符合主流價值觀。

據內媒報道，原定於星期一（7月18日）晚上8時「黃金檔」在湖南衛視開播的《人生若如初見》被緊急撤播，臨時換上扶貧劇《山海情》。網絡平台也同時下架已上線的劇集。當晚，劇組官方微博發布聲明稱，「因技術原因將延後播出，具體播出時間另行通知」，該事件登上微博熱搜，網友紛紛指「一集還沒看完就沒了」。

據介紹，劇集主要講述清末民初革命中五名青年的奮鬥過程，李現飾演的男主角的原型人物是滿清貴族「愛新覺羅·良弼」，曾率部鎮壓武昌起義，被稱為「大清最後的支柱」。劇中台詞還包括「旗營裏各家各戶都是女人當家，不像你們漢人重男輕女的，撐局面」等。

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資料顯示，良弼曾在日本學習軍事，是清末大臣、宗社黨首領，參與了清末一系列振武圖強的軍事活動。在武昌起義後，他堅決主張鎮壓，反對與革命軍議和，反對清帝退位，於1912年在爆炸中身亡，終年35歲。

這部劇的導演是執導過《白夜追兇》的王偉，編劇是參與過《亮劍》《漢武大帝》等作品的江奇濤；買下播出版權的愛奇藝、芒果TV也是中國劇集大台，陣容及投資龐大。

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審查趨嚴 疑涉及美化滿清貴族下架

《人生若如初見》在前年10月已經殺青，接近兩年等待後終於排定播出，如今卻遭緊急撤檔。對於撤播原因，有網民對劇組官方「技術錯誤」的解釋並不買賬，猜測該劇是否因涉及美化滿清貴族、出現政治錯誤被撤。

【人生若如初見預告片】

報道稱，中國知名編劇汪海林分析，認為劇集的主題是撤檔的主要原因。汪海林說，男主角的原型人物良弼是著名的保皇黨，作為一個劇中人物沒有問題，但作為男主角出現在劇集，在現在的大環境下是不合適的。他猜測，《人生若如初見》定位為民國傳奇，所以繞過了歷史劇的嚴格審查。

內地電視劇近年審查越來越嚴格，除了明言抵制耽改、禁娘炮文化，廣電總局7月最新禁令「古裝劇美術要還原所涉歷史」、「不要跟風外國風格」，《我叫劉金鳳》因此服裝被疑仿日被下架，也讓暑期檔原定播出的古裝劇因此展開重新審查。

責任編輯：李冰琪