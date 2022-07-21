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網紅蛋糕曾火爆需排隊6小時 Lady M將於9月關閉內地所有門店 

社會熱點 16:09 2022/07/21

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網紅蛋糕品牌LADY M 周四（21日）在內地官方微信公眾號宣布，將在中國內地終止經營。LADY M中國內地品牌產品的獨家經營者，上海牧薪餐飲管理有限公司表示，現應品牌方要求，將於今年9月關閉LADY M中國內地全部現有門店。

公告顯示，LADY M中國內地所有實體門店將於今年9月10日終止經營，該終止經營日為LADY M預付卡的終止兌付日。消費者仍可於終止經營日前至LADY M實體門店及線上小程序消費（含正常使用LADY M預付卡）。

據報LADY M 或從代理轉為直營

據界面新聞報導，天眼查APP顯示，上海牧薪成立於2017年，該公司幫助多個餐飲品牌進行運營管理，其中最為著名的是LADY M。自2017年進入中國內地以來，上海牧薪為LADY M在北京、天津、上海等地開設、運營23家門店。

美通社消息稱，上海牧薪與Lady M的許可協議已於2022年4月9日到期，Lady M品牌方並沒有選擇續簽，而是計劃將Lady M在中國內地門店轉變為直營模式。

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2017年9月，LADY M在上海國金中心的中國內地首店開業，「網紅」蛋糕需要排隊6小時才能購買，黃牛每塊蛋糕加價上百元。但在進入中國5年後，LADY M已經過了自己的「最佳賞味期限」。

去年LADY M在北京連續關閉並調整多家門店，曾經的北京首店朝陽大悅城門店、三裡屯太古裡門店關閉，原本位於二層中心區黃金位置的西單大悅城門店，也遷移至同層西南角較為邊緣的公共區域位置。LADY M位於廣州太古匯的鋪位則進行縮減，將此前空間的一半騰出給其它品牌使用。

在眾多新消費品牌湧現的今天，人均消費90元的LADY M依然是高端蛋糕品牌的代表。不過當前LADY M在中國市場烘焙競爭者已經太多，不僅有傳統烘焙加速創新，也有新消費品牌的窮追猛打，更有茶飲、咖啡品牌跨界進場，而疫情也加速各品牌之間的洗牌。如果沒辦法從產品、消費場景等方面做出創新，LADY M接下來將難以突圍。

責任編輯：易燕丹

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