銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策

中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相會上回應爛尾樓危機指，堅持「房住不炒」定位，因城施策實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，穩妥化解房地產領域風險。密切監測實體經濟債務規模和償付能力變化，有效防控債務風險。

今日銀保監舉行上半年銀行業保險業運行發展情況新聞發布會上，銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞亦表示，6月30日江西景德鎮部分樓盤延期交樓引發社會關註，銀保監會對此高度重視，積極加強與住建部、人民銀行部門的協同配合，支持地方更加有力地推進保交樓、保民生、保穩定工作。

劉忠瑞稱，在地方黨委政府保交樓工作安排的總體框架下，銀保監會指導銀行積極參與相關工作，配合壓實企業、股東等相關各方責任，遵循市場化、法製化的原則，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目盡快復工，早交付。同時，指導銀行做好客戶的服務工作，加強與客戶溝通，依法保障金融消費者合法權益。

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針對村鎮銀行事件，綦相回應表示，河南、安徽5家村鎮銀行事件爆發以後，銀保監會已經表示，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律的保護。他並稱，內地中小銀行總體運行是平穩的，風險是可控的。

此外，劉忠瑞提到，受國內外複雜形勢的影響，經濟下行壓力逐步映射到金融領域，呈現出新老問題交織的特點。部分金融產品結構復雜，槓桿水平高、隱藏的金融風險依然較大。

他指，下一步，銀保監會將繼續嚴防類信貸「影子銀行」反彈回潮，嚴禁多層嵌套投資、資金空轉、脫實向虛、偽金融創新行為等，把所有金融活動納入監管，統一同類機構和產品監管標準，建立「影子銀行」的風險分類、風險權重、資本撥備計提等標準。

責任編輯：李冰琪