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銀保監回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策

經濟脈搏 16:08 2022/07/21

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中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相會上回應爛尾樓危機指，堅持「房住不炒」定位，因城施策實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，穩妥化解房地產領域風險。密切監測實體經濟債務規模和償付能力變化，有效防控債務風險。

今日記者會上，銀保監指，將全力支持穩增長穩市場主體穩就業，助力經濟轉型升級高質量發展，持續加大風險防控力度並且深化金融供給側結構性改革。

銀保監續指，在穩市場主體方面，繼續實施延期還本付息政策，指導銀行保險機構主動做好接續融資安排，幫助困難行業企業紓困和穩崗。支持適度超前開展基礎設施建設，上半年基礎設施貸款增加2.6萬億元（人民幣，下同）。促進消費持續恢復，居民消費貸款增加1589億元。

武漢據報有爛尾樓業主上街抗議 要求收樓前停還房貸

內地爛尾樓危機 多家機構這樣預測未來走向（第二版）

銀保監表示，截至6月末，銀行業保險業總體運行穩健，風險抵禦能力持續增強，保險償付能力充足，有序推進高風險中小銀行和保險、信托機構風險處置。支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本，拓寬資本補充渠道。繼續加大不良資產處置力度。

此外，也將繼續完善監管法律法規框架，健全風險防控長效機製，金融穩定保障基金基礎框架初步確立。落實中小銀行兼並重組支持政策，鼓勵優質銀行機構等參與並購重組和區域整合。規範發展第三支柱養老保險，專屬商業養老保險試點區域擴大到全國，養老理財認購金額超600億元。強化金融科技賦能，推動銀行業保險業數字化智能化轉型。

責任編輯：李冰琪

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