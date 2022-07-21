上海人大通過決定 不得以曾染疫為由拒絕錄用員工

上海市人大常委會周四（21日）表決通過《關於進一步做好當前促進就業工作的決定》，其中明確不得以曾患傳染病為由拒絕錄用員工。另據內媒報導，上海市民生活應用軟件「隨申辦」，僅可查閱7月以來的核酸結果，新冠康復者面臨的「求職歧視」問題或迎來轉機。

上海市人大常委會法工委表示，今年受新冠肺炎疫情影響，上海就業工作面臨前所未有的嚴峻挑戰，第二季度該市平均城鎮調查失業率達12.5%。

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同時，近期有關應屆高校畢業生就業困難，以及疫情導致就業困難人員失業等方面的訴求大幅增加，企業勞資糾紛矛盾也明顯增多，因此有必要制定出台相關法律性問題決定。

《決定》明確，任何用人單位不得因勞動者患傳染病而解除其勞動合同，在招聘時不得以曾患傳染病為由拒絕錄用。又提出，國有企業應發揮吸納就業的引領示範作用，充分發揮中小微企業吸納就業的主渠道作用。市政府有關部門應持續優化居住證、戶籍政策及安居政策，吸引和留住各類人才在上海就業創業。

企業將不能隨意查閱求職者核算記錄

另據《澎湃新聞》報道，此前上海市民生活應用軟件「隨申辦」可翻閱查看近3個月的核酸檢測記錄，目前只能查到7月以來的核酸結果。

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一名曾確診新冠的求職者表示，之前接連遭遇「求職歧視」，連面試的資格都沒有。目前7月14日以前的核酸記錄已經無法查看，意味着在面試時，招工單位已無法看到陽性感染記錄。

「有很多與我一樣被感染的同事，以前找工作老是怕因為曾經陽性而被拒絕，現在終於沒有這個顧慮！」他感慨，「我也不用擔心單位知道自己陽過以後把我辭退。」

另一名求職者也指出，昨天（20日）還能查閱5、6月份的核酸記錄，今天只能從7月6日開始查閱，「不顯示以前的記錄，就沒有人知道我是否去過方艙醫院當過志願者，找工作就和大家一樣，沒有人再把我區別對待了」。

責任編輯：易燕丹

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