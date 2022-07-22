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網傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查

社會熱點 10:07 2022/07/22

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網傳南京玄奘寺內供奉日本侵華戰犯的牌位，牌位名稱包括南京大屠殺的主犯田中軍吉等。南京民族宗教事務局今日（22日）發布消息稱，將對傷害民族感情一事「一查到底」。

有網民稱，今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著日本侵華戰犯的牌位。

根據網上流傳的圖片，玄奘寺供奉的牌位名稱分別為，南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及丙級戰犯野田毅。

圖片來源：微博@共青團中央

事件迅速發酵。共青團中央官方微博稱：「數典忘祖，可恥，可恨！對這種傷害民族感情的行為必須一查到底！」

南京民族宗教事務局表示，在21日晚間接到相關舉報後，會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，該局決定對該寺開展整頓。

南京民族宗教事務局表示，將對傷害民族感情的行為一查到底，有關調查與處理狀況將即時公布。

據網絡公開訊息，玄奘寺位於南京市玄武區北京東路九華山公園內，為六朝時代建築。1942年日軍在雨花台大報恩寺三藏塔遺址挖到一石函，函內供奉有玄奘大師的頂骨舍利；1943年初，汪偽政府在九華山上建一座磚塔，供奉玄奘大師的頂骨舍利，名為「三藏塔」；2003年，南京市玄武區政府及區建設局在小九華山重修寺廟，即為玄奘寺。

責任編輯：尹航

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