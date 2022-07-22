美聯儲收緊政策 下半年人幣匯率怎麼走？外管局指將保持穩定

美國通脹問題未解，美聯儲將持續大幅收緊貨幣政策背景下，國家外匯管理局稱，下半年人民幣匯率還會保持彈性和雙向浮動，總體繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

周五，人民幣對美元中間價報6.7522，較上日上調98點子。截至11:34，人民幣在岸價報6.7678，離岸價報6.7763。

短期內有一定波動 總體保持基本穩定

在今日的國新辦記者會上，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英談及下半年人民幣匯率前景時說，中國經濟企穩恢復，主要經濟指標向好，產業鏈、供應鏈保持穩定，將繼續發揮支撐人民匯率的根本性作用。中國的外貿和外資發展韌性較強，貿易投資等實體經濟層面的資金仍會是流入的基本盤，有助於外匯市場供求的基本平衡。

同時，市場主體匯率預期基本穩定，保持「逢低購匯、逢高結匯」的理性交易模式。

此外，中國對外資產負債結構不斷優化，外匯儲備規模保持總體穩定，持續居全球首位，仍發揮著穩定國家經濟金融安全重要的「穩定器」和「壓艙石」作用。當然，

王春英指，人民幣的走勢會受外匯供求和國際金融市場等多重因素的影響，也可能在短期內有一定的波動，可能有上升、有下降，人民幣匯率還會保持彈性和雙向浮動，總體繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

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王春英表示，今年以來，受到美聯儲加息、地緣政治衝突等多重因素的影響，國際外匯市場變化的主線是美元走強，主要非美貨幣走弱，「人民幣對美元的匯率出現了貶值，但是與國際主要貨幣相比，人民幣幣值的穩定性比較強」。

截至7月21日，今年以來美元指數累計上漲超過11%，歐元、英鎊和日元兌美元的貶值幅度在10%-17%之間，人民幣兌美元貶值5.8%。從多邊匯率來看，人民幣匯率指數升值0.1%，說明人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定。從匯率預期來看，外匯遠期和期權相關指標顯示，人民幣匯率沒有明顯的升值和貶值預期，市場主體總體保持理性有序的交易模式。從最近的表現來看，雖然美元進一步走強，但是隨著國內經濟企穩回升，人民幣匯率在全球主要貨幣中的穩定性更加突出。7月以來多邊匯率穩中有升。

責任編輯：尹航

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