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英情報首長：中國超越反恐成為首要任務

國情動向 11:39 2022/07/22

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英國秘密情報局（SIS，通稱軍情六處/MI6）局長稱，中國已超越反恐成為首要情報任務目標。北京曾批相關指控是賊喊捉賊、英國才是安插間諜的行家。

摩爾（Richard Moore）21日在美國科羅拉多州的阿斯彭安全論壇上發表演說，他指，情報部門現在就中國問題而投入的努力，比任何其他單一的任務都要多。就我們的任務而言，它剛剛超越了反恐，「這感覺是在9·11事件和倫敦七七爆炸案後的一個重要時刻，它反映了我們任務的嚴肅性，這是全面的」。

「理解習近平的戰略意圖並不困難，如果你讀了《中國製造2025》，他為你闡述了他們在技術方面的野心。」摩爾指，但要了解北京如何執行其自身戰略目標，是個特別複雜的挑戰，「若你深入到該戰略底下，去瞭解他們如何實行和組織，其戰術意圖是甚麼，還有他們正在增強的能力是甚麼─那是個黑箱」。

京曾批無中生有、賊喊捉賊

「像SIS這樣的組織可以發揮作用，幫助英國大臣和政策制定者去了解情況，讓他們能有效處理這種與中國人的複雜、困難關係」。

中國外交部早前曾回應英國關於間諜行為的指控指，眾所周知，英國情報部門可謂是安插間諜的行家裡手，此類無中生有、危言聳聽的報告，完全是把自身不光彩行為投射到中方身上，目的是渲染「中國威脅論」。英方情報部門負責人應該去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光，不要無謂樹立所謂假想敵。

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責任編輯：陳建錫

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