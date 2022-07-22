美商務部長：對台灣芯片依賴難以為繼 促立法撐本土生產

彭博周五（22日）報道，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國不能一直依賴台灣的半導體，需要通過立法支持高端電腦芯片在美國本土生產。

雷蒙多視像出席年度Aspen安全論壇時表示，美國在芯片上對台灣的依賴是難以為繼的，也是不安全。

她形容，這對美國來說是一個「史普特尼克時刻」（Sputnik moment）。報道稱，她指的是超過500億美元的芯片法案，旨在增加美國製半導體的生產。

此前，雷蒙多警告，美國目前過度依賴外國製造芯片，若台灣芯片斷供，美國經濟就將立即陷入深度衰退。

據美國之音，參議院周二在程序性投票中以64比34的投票結果，為這項法案最快在本周全院表決掃清道路。但該法案還不是最終版本，需要在眾議院獲得通過，才能交總統拜登簽署成法。

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美前財長：因地緣政治 需通過芯片法案

另彭博報道，美國前財長薩默斯在Aspen活動一個小組中強調，美國出於地緣政治原因需要通過該立法。他並將美國對台灣芯片的依賴，與歐洲對俄羅斯天然氣的依賴相提並論，指大家看著德國會說「他們怎麼會如此依賴俄羅斯的天然氣？」，但也會看著美國說，「美國怎麼會如此依賴台灣半導體？」

另外，雷蒙多又談到拜登政府對華經濟戰略，稱美國需要在國內增加投資，同時也試圖降低中國的優勢。 她表示，美國需要保護美國的知識產權，保護美國公司免受「不公平做法」的影響，協助美國企業更容易進入中國市場，同時要保持美國的出口管制。

中國外交部曾表示，樂見美方通過正當投資實現本國發展，但美方不能將中國作為「假想敵」，不能以「競爭」來定義中美關係，不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子搞大國對抗。中方又曾回應美芯片法案，指美方這種行徑純屬逆流而動，不得人心，最終必將以失敗而告終。

責任編輯：林佩怡

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