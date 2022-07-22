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患癌貴州女疑似被丈夫虐待 傷口潰爛血洞生蛆 

社會熱點 12:26 2022/07/22

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貴州六盤水市一位患癌女子（抖音ID「小敏來了」，下稱小敏）成為近日內地網絡關注焦點。小敏的丈夫在抖音直播時，鏡頭下可見小敏身上潰爛出拳頭大的血洞，裡面有白色驅蟲蠕動。有人稱，小敏的褥瘡嚴重到這地步，至少有兩三個月沒被翻身，小敏疑似遭丈夫虐待。此事引發大批網民關注，官方回應指，正全面調查核實，已組織醫療專家對其進行全面救治。

傷口生蛆慘狀引網民熱議

有微博用戶發布「被蛆吃出洞的女人」，介紹小敏的境況。這條微博顯示，小敏29歲，已生育三女一子，在生出兒子後罹患癌症，丈夫家不給錢看病，並把她趕出家門。小敏只能租房，直播抗癌生活。

小敏丈夫也在抖音賬號「小陳陪老婆抗癌」發布影片。

網傳圖片

網傳圖片

網傳圖片

上述微博中稱，小敏丈夫翻車是源於賣慘失誤，他說自己兩天沒照顧妻子，可影片中小敏身上「早已潰爛出拳頭大的血洞」，「裡面滿是熙熙攘攘的蛆」。「有人說，褥瘡不是一兩天，是很久，至少兩三個月沒翻身，潰爛很久生蛆。有人說，那麼大的洞，是蛆吃出來的。」

事件引發網絡關注。有網民指出，小敏患的是甲狀腺癌，如果及早治療，康復率很高。還有網民稱，小敏和丈夫生了四個孩子，如今居然落到這種境地。

目前「小敏來了」和「小陳陪老婆抗癌」在抖音上已搜索不到。

官方回應：積極組織醫療救治 婦聯等部門幫扶

六盤水水城區政府今日發布情況通報稱，對網傳「貴州六盤水一女子患癌病情惡化」一事高度關注，迅速組織有關部門開展情況核實並積極組織醫療救治。

經核實，網傳影片中女子為六盤水市水城區蟠龍鎮發貢村村民錢文敏，目前在六盤水市人民醫院治療，經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡IV期，腫瘤相關性貧血（重度）。

情況通報稱，目前已組織醫療專家對其進行全面救治，婦聯、醫保、民政等部門已採取相關幫扶措施。相關部門正就網友關注的其他問題進行全面調查核實。

責任編輯：尹航

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