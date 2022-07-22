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內地上半年人均可支配收入京滬最高 22省低於平均值

經濟脈搏 12:34 2022/07/22

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內地上半年人均可支配收入18,463元（人民幣，下同），按年名義增長4.7%，扣除價格因素後實際增長3.0%。北京、上海、廣東、福建、重慶等9省超過這個數，其中以前兩者最高，均在3.8萬元以上；剛好上榜的重慶，不到北京的一半。其餘22省都在平均值以下，以西藏、甘肅、新疆、青海最低。

國統局昨日（21日）公布數據顯示，北京以39,391元的人均可支配收入位列第一，距4字頭僅一步之遙；上海緊隨其後38,996元；浙江以32,443元名列第三。江蘇、天津、廣東、福建4省均處2字頭的梯隊，依次為26,329元、25,454元、24,749元、22,594元。山東、重慶都在平均值以上。

相對接近平均值的則有遼寧18,326元、內蒙古17,177元、安徽16,845元、海南16,230元等，包尾的西藏、甘肅、新疆才剛好超過1萬元。至於從名義增速看，西藏以10%最高，貴州、湖北、四川、重慶、新疆、湖南、山西、江西、內蒙古、福建、安徽等18省增速超4.65%。

居民可支配收入指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即能夠自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

內地6月及上半年財政收入按年跌逾一成 單月跌幅收窄

內地居民收入信心創逾3年新低 儲蓄傾向飆至近六成

責任編輯：陳建錫

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經濟 儲蓄 遼寧 甘肅 天津 重慶 北京 上海

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