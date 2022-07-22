內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券

為提振房地產市場，內地以往在春季或者秋季進行的房展會，開始在盛夏舉辦。多地舉行房展會期間，地方政府推出優惠活動，包括契稅補貼、購房補貼、發放消費券、下調首付比例等助房企銷售。其中，吉林兩市均發放總計500萬元（人民幣，下同）買樓消費券，每張面額1萬元。

《澎湃新聞》報導，據不完全統計，僅7月，就有至少包括黑龍江哈爾濱市，安徽池州市，寧夏銀川市賀蘭縣，吉林公主嶺市、吉林市，山東德州市等地舉辦房地產交易展銷會。

房展會期間下調首付比例

以安徽池州市為例，房展會期間，在參展房企購買新建商品住房並網簽備案，給予購房人3000元/套的購房補貼，且購房首付比例由30%下調至20%，並同時享受參展房企免費贈送的物業專項維修資金和物業管理費。

引農民進城兼谷樓市 廣西玉林推「買樓送工作」有效嗎？

多地鼓勵機關事業單位團購買樓 優惠價或可突破限跌令

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，池州房展會的一個特點是，在此期間購房的將享兩成首付。通過階段性降低首付的做法，客觀上能夠刺激購房者積極購房。此類做法也說明下半年三四線城市房地產市場的壓力仍略大。通過利好政策釋放，客觀上有助於提振交易行情。

推契稅補貼、派消費券提升消費力

除了降低首付，多地針對房展會還推出契稅補貼、購房補貼以及發放消費券等活動，以提升居民消費能力。

比如，哈爾濱房展會期間，將對個人在哈市主城9區內，購買新建商品住房者給予全額契稅補貼；對於購買二手房的給予50%契稅補貼。山東德州市，在房交會期間購買新建商品住房者，享受合同成交價1%的政府購房補貼，同時，房交會一口價售賣，所有參展企業一價到底。

內地13城實行「一人買樓全家幫」 子女購房可提取父母公積金

珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成

另外，吉林公主嶺市在房展會期間，提供總計500萬元購房消費券抵頂購房款，每張面額1萬元，共500張。吉林省吉林市也推出類似活動。吉林市政府給予500萬元財政資金消費券補貼支持。對在展會期間成功購房的業主，每套發放1萬元消費券補貼，十足抵現，發放名額總計500套，先購先得、發完為止。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，目前舉辦展銷會的城市多為庫存壓力大、去化難的弱二線和三四線城市，這部分城市房地產市場目前仍存在著不小的壓力，前期政策效應未達預期，目前的關鍵仍是提振市場信心，促進樓市去化。

陳霄稱，通過這樣的大型展銷活動，參與的房企數量多，購房者可選擇空間大，提高銷售轉化率，幫助緩解房企業績壓力，快速回籠資金。整體來看，當前為拉動市場信心回升，政策及活動形式越加豐富多樣，對改善市場觀望情緒將會產生一定的積極作用。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁