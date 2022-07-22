「中國淡水魚之王」 長江白鱘被正式宣布滅絕

有「中國淡水魚之王」 之稱的長江白鱘，周四（21日）被世界自然保護聯盟（IUCN）正式宣布滅絕。

內地傳媒報道，IUCN周四更新瀕危物種红色名錄。名錄顯示長江特有物種白鱘（Psephurus gladius）已經滅絕，長江鱘（Acipenser dabryanus）野外滅絕。裸腹鱘多瑙河種群（Acipenser nudiventris Aral Sea subpopulation）滅絕。同時提升其他7種鱘魚的保護等級。

IUCN全球鱘魚再評估結果顯示，全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅，其中約2/3鱘魚種群處於極度瀕危狀態。而河流和淡水生物多樣性對人類和自然至關重要，惟全球淡水生物多樣性持續喪失，河流生態不斷退化。IUCN鱘魚專家組主席Arne Ludwig表示，結果令人震驚和悲傷，但在意料之中；評估表明鱘魚仍無法摘掉「世界上最受威脅的類群」頭銜。

鱘魚面臨非法捕撈、水壩阻斷遷移等威脅

據澎湃新聞，報告同時指出，在全球範圍內，鱘魚面臨的主要威脅包括：野生魚子醬和魚肉的非法貿易帶來非法捕撈，水壩阻斷它們的遷移路線，不可持續的沙石開採破壞它們的產卵場，以及棲息地喪失。

資料顯示，白鱘是全球最大的淡水魚之一，其長度可達7米，起源於約2億年前，是中國的特有種和長江的旗艦物種。最後一尾白鱘活體記錄是在2003年1月，在長江上游四川宜賓江段被誤捕，經成功救護後放流。

據報，長江流域分布多達4300多種水生生物，其中魚類400多種，長江特有魚類170多種；擁有白鱀豚、白鱘、中華鱘、長江鱘、長江江豚等國家重點保護水生生物12種。其中白鱀豚是世上所有鯨類中數量最稀少的一種。2007年，白鰭豚被宣布功能性滅絕。但2018年11月，IUCN更新發布，暫未確認白鱀豚滅絕，保持原定評級「極危」。

責任編輯：林佩怡

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