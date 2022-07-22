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藝人林志穎台灣揸車自炒 傳臉部骨折嚴重恐毀容（有片）

社會熱點 13:47 2022/07/22

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藝人兼賽車手林志穎今日（22日）上午在台灣桃園市發生車禍，座駕撞上公路石壆後起火燃燒，林與同車的6歲兒子獲救送院，無生命危險。據媒體消息和現場照片，林志穎被救出時血流披面，臉部、手部都有嚴重骨折。警方確認意外不涉酒駕，指林因未注意前方路況肇禍。

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桃園警察局蘆竹分局指，上午10時50分許，林志穎駕駛的白色Tesla從中正北路往桃園區方向行駛時，因未注意前方路況，不慎撞中石壆，隨後車輛便起火燃燒。林志穎及他的兒子頭部及臉部分別受到輕傷，已送往醫院診療中。警方對林進行呼氣酒精濃度測試，其酒測值為零，不涉及酒後駕駛。

一名醫生透露，林志穎送院時清醒，沒有即時生命危險，但臉部骨折、肩膀的肱骨粉碎性骨折，還有輕微的腦受傷，需要先觀察，等待狀況穩定下來後再進行肩膀、臉部手術。經理人則表示，林志穎父子正留院觀察，有進一步消息會再回應。對於網傳林志穎血流披面的照片，經理人說還在了解。

值得一提的是，林志穎是演藝界中最知名的賽車手之一，他1997年開始玩賽車，6年後改玩職業比賽，加盟過兩岸三地包括香港的車隊，獲得多項賽事冠軍。

責任編輯：易燕丹

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