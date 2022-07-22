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南京玄奘寺被揭供奉日軍戰犯牌位 一文看懂這些戰犯是誰

社會熱點 14:47 2022/07/22

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網傳南京玄奘寺內供奉日本侵華戰犯的牌位，南京民族宗教事務局稱，將對傷害民族感情一事「一查到底」。那麼玄奘寺所供奉的戰犯究竟是誰呢？

根據網上流傳的圖片，玄奘寺供奉的牌位名稱分別為田中軍吉、松井石根、谷壽夫，以及野田毅。公開資料顯示：

田中軍吉：在南京大屠殺期間，擔任日本侵華派遣軍之谷壽夫第6師團的上尉中隊長，手持一把名為「助廣」的軍刀，連續劈殺中國南京戰俘、平民300餘人。山中峰太郎所寫之《皇兵》一書詳細記載了其殺人經過。戰後由東京國際軍事法庭引渡回中國審判，被處決於南京雨花台。

松井石根：最高軍銜為陸軍大將，曾於1937年指揮華中方面軍，參與南京大屠殺，在戰後於遠東國際軍事法庭被處以絞刑。

谷壽夫：陸軍中將，南京大屠殺的主要責任人，二戰乙級戰犯，之後在南京雨花台被槍決。

野田毅：綜合日媒報道，野田毅與另一少尉軍官向井敏明展開「百人斬」殺人競賽，以先斬殺一百個人者為勝，其後更將目標提升至150人。

至1938年1月中，野田毅已屠殺253個中國人，又將與向井約定的殺人數目增加到500人（一說1000人）。在徐州會戰爆發前的3月20日，野田返回日本，並四處宣揚稱自己最終斬殺了374人。

1948年1月28日，野田毅與向井俊明在南京雨花台被槍決。

網傳供奉南京大屠殺日本戰犯牌位 南京玄奘寺被查

南京民族宗教事務局表示，將對傷害民族感情的行為一查到底，有關調查與處理狀況將即時公布。

另外，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館發聲指，「我們任何時候都不能忘記侵略者所犯下的嚴重罪行！民族感情不容傷害，期待一查到底！」

此外，有網民關注，牌位上落款的「吳啊萍」是誰。

責任編輯：尹航

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日本 南京 軍事 罪行

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