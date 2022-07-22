天氣太熱了 浙江男子夜晚河中睡覺被誤當「浮屍」

內地今日（22日）繼續發布高溫黃色預警，南方酷熱天氣持續，廣東、浙江局部地區氣溫或達攝氏40℃以上。在浙江，有男子近日受不住高溫、在家熱得睡不著，於是夜晚到河裡睡覺，詎料被附近街坊誤當是「浮屍」報警。

「九派新聞」報道，在上周六（16日）凌晨，紹興越城區城南派出所接報，稱河裡發現了一具「浮屍」，「太嚇人了，都泡漲了！」警方之後到場發現一名僅著內褲的男子靜靜漂在河中，身上纏著水草，面色蒼白。

內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃

民警嘗試多次呼喊河中男子也未見任何反應，之後通過拍照錄入系統查詢其身份，發現他就住在河埠頭旁的出租房內，民警前往屋內尋找線索，並聯繫救援。正當大家準備打「屍體」，該男子突然郁動並睜開眼睛。

該名男子埋怨誰多管閒事報警，又指自己並沒有發生意外，只是喝了酒，泡在水裡乘涼。他稱，這天太熱了，上半夜在河裡睡，下半夜回房間，都睡了10來天了。他稱自己水性較好，但沒想到河水太舒適，不小心睡著。

警方表示，了解情況後，刑警隊原路返回，對男子批評教育後就讓其回去睡覺，後來也沒發現男子再去河中睡覺。民警提醒，醉酒狀態下在水裡睡覺非常不可取，受到傷害時候很難感知到。

責任編輯：林佩怡

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