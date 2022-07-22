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林志穎揸Tesla自炒火燒車 特斯拉客服：暫時不能確認起火原因

社會熱點 16:03 2022/07/22

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藝人林志穎今日駕駛特斯拉（Tesla）載兒子經過台灣桃園中正北路時，突失控自撞分隔島，車頭瞬間燃起猛烈火勢，父子倆先後被民眾救出送醫。大陸媒體引述特斯拉客服回應稱，起火原因暫不清楚。

據中新經緯報導，針對林志穎駕駛特斯拉出車禍，Tesla客服表示，暫時不能確認起火原因。若遇到緊急情況，主副駕駛有機械開車門的裝置，可在斷電情況下強制解鎖車門，後排乘客可通過後備箱逃生。客服又指，Tesla的駕駛位附近並無易燃材質。

有Tesla車主研判車速快切線自炒

林志穎喜歡玩車，陸續購入Tesla Model 3、Model X鷹翼門等車款，還曾開著改裝的Model 3參加賽車比賽。如今發生車禍與火燒車意外，外界猜測是否與電池燒起來有關。

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據聯合新聞網，有Tesla車主表示，從照片看來是車頭起火，但特斯拉電池在車下方，初判不是電池起火，但仍須專業鑑定。

藝人林志穎台灣揸車自炒 傳臉部骨折嚴重恐毀容（有片）

Tesla擁有自動駕駛功能，該名車主續指，Tesla若行駛在一般道路，不能開啟自動駕駛功能；若真的開啟行駛之間會讓「車道置中」，也就是不會壓到道路邊線等。但車禍發生時已經壓到槽化線，代表當時並非在自動駕駛狀態，屬於人為操控。

「百分之90是人為操作疏失」，另一名車主分析蘆竹區中正北路路段發生地，研判林志穎當時載著孩子應該是要準備北上往林口匝道，但可能不小心走到南下車道，懷疑可能是車速太快，急著要切到北上車道，不熟路況沒控制好，才會自撞。

責任編輯：易燕丹

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