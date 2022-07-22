中央智囊：避免政策懸崖 穩經濟政策短期不宜貿然加碼

中央智囊指，穩經濟政策推動三季度經濟加快復甦，但要注意前置政策用完、增量空間收窄，加上往後兩個季度經濟或面臨較大壓力，政策短期不宜再加碼。

「中期面臨的『灰犀牛』現象可能會很多，因此不宜在短期裏一下子就把政策用完。」上海財經大學校長劉元春指，按疫情恢復的規律，中國經濟短期出現加速性復甦是毫無疑問的，現有存量政策的前置和增量政策也會在三季度持續加碼，假如疫情持續向好，三季度經濟增速可達到6%至7%。

但中期還面臨許多不確定性和風險性問題，樓市低迷或延續至四季度，因此今年四季度和明年首季度壓力可能較大。劉元春提出一些可能的問題，一是存量政策的前置導致四季度沒存量政策可用，出現「政策懸崖」；二是財政、貨幣政策空間大幅收窄，增量政策佈局能力下降；三是地方政府財力在三季度耗盡。

應創新政策工具，而非貿然加碼

中央的一攬子穩經濟政策6月才開始落實，很多政策未完全推動。面對不確定性，應進行增量政策佈局、創新政策工具，而不是短期貿然地進行疊加和加碼。

中國社會科學院學部委員余永定指，疫情好轉和擴張性財政貨幣政策將推高有效需求，加上一些價格周期將發揮作用，中國實際上也面臨通脹威脅。但他認為，即使通脹率上升也應繼續實施擴張性政策，中國需要且理應能夠保持一個較高的經濟增速，無法實現5.5%目標，也要盡力挽回上半年的增長損失。

責任編輯：陳建錫