日本防衛白皮書關切中俄軍事合作及台灣局勢 京提嚴正交涉

日本周五（22日）發布2022年版《防衛白皮書》，關注中國在東海及南海繼續試圖單方面改變現狀，又加強與俄羅斯的軍事合作；又提到台灣周邊局勢穩定對日本安全保障非常重要，必須保持警惕繼續關注。據台媒報道，白皮書有關台灣局勢的記載頁數，比去年版倍增，由5頁增至10頁。

在北京，外交部發言人汪文斌批評，日本新版《防衛白皮書》，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。

日本新版《防衛白皮書》提到，日本面臨的安全保障課題，包括中國的軍民融合及軍事智能化、俄羅斯侵略烏克蘭、國家之間戰略競爭愈演愈烈、今後印太地區安全保障環境預測等。

指俄侵烏 動搖包括亞洲的整個國際秩序根基

其中，白皮書指出，俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重違背國際法的禁止使用武力原則；而這種以力量單方面改變現狀感行為，也會動搖包括亞洲在內的整個國際秩序根基。白皮書又提到，中國在釣魚島周邊持續試圖單方面改變現狀；又與俄羅斯深化合作，兩國艦艇和飛機也在日本周邊聯合巡航和飛行。

印太地區方面，白皮書稱特別是台灣及南海，中美對立越發凸顯。白皮書認為，對於日本，台灣是共享自由、民主主義等基本價值的極為重要的合作夥伴，台灣周邊局勢穩定對日本的安全保障也非常重要，必須保持警惕繼續關注。

白皮書提出，要加快增強日本的防衛力量、制定新的《國家安全保障戰略》、加強日美同盟的威懾力等。

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汪文斌周五在例行記者會上，批評日本新版《防衛白皮書》，指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。他強調，中國堅持走和平發展道路。

另外，日本原子能規制委員會，周五批准福島第一核電站處理水排海計劃。汪文斌表示，日方這種置各方關切於不顧，企圖製造既定事實的做法極其不負責任，對此堅決反對，促日停止強推排海方案，若執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史污點。

責任編輯：林佩怡

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