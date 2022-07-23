以國安為由 英國頒令阻一大學對中企出售視覺傳感技術（更新版）

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日本防衛白皮書關切中俄軍事合作及台灣局勢 京提嚴正交涉
英國傳媒報道，英國政府以國家安全理由，頒令阻止曼徹斯特大學向一間中國企業，批出視覺傳感技術使用權許可。有報道稱，英國政府認為相關技術，有可能被用於軍用無人機和導彈之上。
＊23/7 新增中方回應
中使館：濫用國安審查 損英長遠利益
中國駐英國使館發言人表示，注意到媒體有關報道；不對市場主體的具體商業活動發表評論。發言人並稱，任何國家政府都需要維護本國國家安全，問題是要秉持公正、透明，不能採取歧視性做法。任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和長遠利益。
英國廣播公司（BBC）中文網報道，該份命令是以英國商業、能源和產業戰略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）名義，引《2021年國家安全與投資法》簽發。
關浩霆表示，有關技術或會被用於建設國防或科技能力，而這將對英國構成國家安全風險。
報道指出，協議中的買方是北京無限視覺科技有限公司。根據協議，無限視覺科技將利用「Scamp-5」與「Scamp-7」視覺傳感器，開發、測試與驗證、生產、使用並銷售獲授權產品。
報道引述曼徹斯特大學網頁介紹，這些傳感器不會輸出影像，而是會「高速且低能耗地」自動計算，可應用於「機械人、VR（虛擬現實）、自動汽車、玩具（與）偵察」上的「新型內載視覺應用」。
責任編輯：林佩怡
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