  • 32°C
香港時間 : 2022722日 (五) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國常會︰三季度至關重要 優先保就業穩物價

經濟脈搏 20:01 2022/07/22

分享：

分享：

國務院總理李克強周四主持召開國務院常委會議，部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力，並稱國內經濟正處於企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。

據央視新聞今日報道，會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一攬子政策進一步生效，下大力氣鞏固經濟恢復基礎，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，優先保障穩就業穩物價目標實現。

消費仍應成為經濟主拉動力，要支持金融機構對受疫情影響的個人消費貸款採取更靈活安排。出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，發揮好平台經濟創造就業、促進消費作用。

中央智囊：避免政策懸崖 穩經濟政策短期不宜貿然加碼

最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受

同時，因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。

會議還提到，政策性開發性金融工具等政策效能釋放還有相當大空間，並能撬動大量社會資金，要以市場化方式用好，更好發揮有效投資補短板調結構、穩就業帶消費綜合效應和對經濟恢復發展關鍵性作用。

會議強調，依法合規投放政策性開發性金融工具資金，不搞地方切塊，成熟項目越多的地方，得到的支持越大。

各地按質量要求加快項目進度，創造條件確保工地不停工、相關產業鏈供應鏈不間斷，在三季度形成更多實物工作量，並多用以工代賑辦法增加農民工打工機會。

責任編輯：易燕丹

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）
2022/07/20
7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）
李克強：保安全前提下更精準防疫 將進一步恢復國際航班
2022/07/20
李克強：保安全前提下更精準防疫 將進一步恢復國際航班
最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受
2022/07/20
最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受
經濟放緩超預期 亞開行降中國今年GDP增長預測至4%
2022/07/21
經濟放緩超預期 亞開行降中國今年GDP增長預測至4%
內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券
今日
內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券

你可能感興趣

7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）
09:28 2022/07/20
7月LPR保持不變 分析料三季度5年期LPR單獨下調概率大（第二版）
李克強：保安全前提下更精準防疫 將進一步恢復國際航班
10:09 2022/07/20
李克強：保安全前提下更精準防疫 將進一步恢復國際航班
最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受
13:13 2022/07/20
最重要穩就業穩物價 李克強：經濟增速高一點低一點都可接受
保就業 疫情 就業 經濟 地產 金融 李克強 金融機構

下一篇文章

中央智囊：避免政策懸崖 穩經濟政策短期不宜貿然加碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券
內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券
內地上半年人均可支配收入京滬最高 22省低於平均值
內地上半年人均可支配收入京滬最高 22省低於平均值
中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看
中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看
銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策
銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策
美聯儲收緊政策 下半年人幣匯率怎麼走？外管局指將保持穩定
美聯儲收緊政策 下半年人幣匯率怎麼走？外管局指將保持穩定
爛尾樓風波延燒 數百內房供應商據報也拒還貸款
爛尾樓風波延燒 數百內房供應商據報也拒還貸款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款