國常會︰三季度至關重要 優先保就業穩物價

國務院總理李克強周四主持召開國務院常委會議，部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力，並稱國內經濟正處於企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。

據央視新聞今日報道，會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一攬子政策進一步生效，下大力氣鞏固經濟恢復基礎，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，優先保障穩就業穩物價目標實現。

消費仍應成為經濟主拉動力，要支持金融機構對受疫情影響的個人消費貸款採取更靈活安排。出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，發揮好平台經濟創造就業、促進消費作用。

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同時，因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。

會議還提到，政策性開發性金融工具等政策效能釋放還有相當大空間，並能撬動大量社會資金，要以市場化方式用好，更好發揮有效投資補短板調結構、穩就業帶消費綜合效應和對經濟恢復發展關鍵性作用。

會議強調，依法合規投放政策性開發性金融工具資金，不搞地方切塊，成熟項目越多的地方，得到的支持越大。

各地按質量要求加快項目進度，創造條件確保工地不停工、相關產業鏈供應鏈不間斷，在三季度形成更多實物工作量，並多用以工代賑辦法增加農民工打工機會。

責任編輯：易燕丹