「大暑」一年最熱節氣 養生消暑貼士話你知

今日（7月23日）是二十四節氣中的「大暑」，是夏季的最後一個節氣，正值「三伏」的中伏，亦是一年中「最熱」的節氣，「濕熱交蒸」在此時到達頂點。近日確實高溫持續，酷暑難耐，有什麼養生消暑貼士呢？

人民網引述河南中醫藥大學第一附屬醫院傳統診療中心主任王慶波表示，大暑時節養生保健要注意「三防」，分別是防暑氣、防貪涼、防精神中暑。

由於大暑時節容易中暑，應注意室內降溫，避免較長時間在烈日下暴晒，注意補充水分。在飲食方面，以清淡為主，多黃瓜、苦瓜、綠豆等時令瓜類和豆類，可清熱解暑祛濕。也適合食用鯉魚湯、小米粥等，補充水分的同時營養豐富，健脾和胃。

不過，飲食上要注意節制生冷食物，解暑時也要注意保護體內陽氣，不要過於貪涼，室內室外溫差不可太大。因天氣炎熱時人體出汗較多，毛孔開放，此時最易受外邪侵襲。

大暑時節，也容易令人感到身體疲勞、食慾不振，還「心火」妄動，這種現象稱為「精神中暑」。此時要做好精神調養，心平氣和、恬淡安寧，避免情緒劇烈波動，以達到「心靜自然涼」之效。

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福建廣東民間吃仙草 江浙飲伏茶

除了專家教路怎消暑，民間也有很多解暑習俗。據杭州師範大學副教授袁瑾介紹，民間以為大暑伏天，人體內積熱，此時吃羊肉、喝羊湯出一身大汗，可排除身體內的積熱和毒素，有益健康。山東南部地區在大暑日要喝羊湯，俗稱「喝暑羊」。福建莆田人也有「過大暑」習俗，此日家中要吃荔枝、羊肉和米糟，以滋補元氣。

不少地方講究吃涼性食物，消暑解毒。比如福建、廣東等地在大暑前後有吃仙草的習俗。仙草是一種草本植物，莖葉曬乾後可熬製成「燒仙草」，是一種消暑甜品。

江浙一帶人們則慣飲伏茶，是特別配製的消暑茶，常以青蒿入茶，再配上陳皮、六月霜、白菊花、十滴水製成茶包，清熱解毒。此外，桑菊荷葉茶、二豆飲、金銀花飲、決明子茶、焦大麥茶等，都是兼具藥用價值與清涼口感的祛暑佳品。

消暑之外，也要防範一些病患。王慶波指出，天氣炎熱，血液黏稠度增加，加上心煩氣躁、休息不足等，心腦負擔增加，容易發生心腦血管意外。他提醒，心腦血管疾病患者要保持生活規律、飲食清淡、心情舒暢、戒煙酒；按時吃藥，控制好血壓、血脂、血糖等。若出現胸悶氣短、胸痛、偏癱等，應及時就醫。

責任編輯：林佩怡

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