大暑酷熱 古人怎消暑？古代版冰箱長這樣

今日（7月23日）是大暑，在天氣炎熱的日子，現代人可以嘆冷氣、飲凍飲，那麼古人是怎樣消暑呢？據「澎湃新聞」，上海大學國際教育學院講師、民俗學博士方雲表示，古人很早就找到了製冰藏冰的方法。而早於戰國時期，更已經出現古代版的「冰箱」。

據方雲表示，早在周代，周王室就成立了專門機構管理「冰政」，負責的稱為「凌人」。冬季採冰藏冰，次年夏季用冰。而《禮記‧夏小正》就記載了皇帝以冰賞賜官員的制度：「頒冰也者，分冰以大夫也。」

2000多年前的戰國時期，據指廣泛使用青銅冰鑑。《周禮‧天官‧凌人》中記載：「春始治鑑，凡外內饔之膳羞鑑焉，凡酒漿之酒醴亦如之，祭祀共冰鑑，賓客共冰。」冰鑑被廣泛應用於夏季食物的保鮮和冰鎮。

▲ 青銅冰鑑。

中新網指出，這種器物是古人用來冰酒，尊缶內裝酒，鑑、缶壁之間的空間放置冰塊，春夏之季就可喝到冰爽的酒。

朝廷行「冰政」 官員獲賜冰或補貼

另外，方雲指出，在宋代，朝廷也實施「冰政」。到了「三伏天」，會按官職分發相應的冰塊降溫。若冰塊有限，還會補貼銀兩，即「高溫補助」。其稱，有次歐陽修有幸受賜，將所得冰塊轉贈給好友梅堯臣，梅堯臣又將冰塊給了兒子，這事被梅堯臣記入《中伏日永叔遺冰》中。

至於明清時期，朝廷按官階發給冰票，憑票領取冰塊。每年立夏時節開始啟用冰窖，從每年的農曆五月初一到七月三十日，凡文武大臣每人每天可獲賜冰兩塊。

方雲指出，古人順應自然變化，對溫度的控制非常科學，取冬天冰塊為夏天降溫，利用不同季節的溫度變化，「很早就實現了製冷和保鮮自由」。

「大暑」一年最熱節氣 養生消暑貼士話你知

責任編輯：林佩怡

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