大暑熱辣辣 內地這些地方或超40℃ 新一輪高溫料波及逾20省

今日（7月23日）迎來大暑節氣，中央氣象台繼續發布高溫黃色預警，預計新疆、浙江、福建局部地區可達攝氏40℃以上。

據中國天氣網，這兩天，江南華南仍是高溫影響的核心區。明日（24日）起，隨著副熱帶高壓和伊朗高壓聯手，北半球將再形成貫穿型的暖性高壓帶，內地高溫範圍也將迅速擴大，西北地區東部、四川盆地、華北、黃淮等地都將陸續高溫，此輪高溫預計將波及20多個省區市，只有東北和青藏高原等地能夠避免。

內地新一輪高溫天氣影響逾17省 南方濕熱體感或超60℃

中央氣象台預計，今日白天，新疆南疆盆地、上海、江西、浙江、福建、廣東、湖南等地部分地區最高氣溫37至39℃，新疆南疆盆地東部、浙江中南部、福建中部局部地區可達40℃以上。

上海已發布高溫橙色預警，預計全市大部分地區今天最高氣溫將超過37℃。

央視新聞報道，這兩天新疆各地遭遇今年入夏以來最高溫，大部分平原地區氣溫達35℃以上，伊犁、博州、塔城、烏魯木齊等地部分區域最高可達40℃以上。吐魯番、哈密等地局部區域更可達45℃以上。而持續高溫造成山區融雪加快，多地出現山洪、泥石流、山泥傾瀉等自然災害。

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關注對經濟影響 防「拉閘限電」重演

持續高溫或致能源供給壓力加大。國資委副主任袁野近日到貴州，督促指導企業進一步做好迎峰度夏能源電力保供工作。

對於極端高溫天氣持續，對中國經濟有何影響？路透引述分析人士認為，這將短期擾動經濟，影響清費結構和投資施工進程。此外，要關注電網負荷過大對生產企業的用電限制，謹防「拉閘限電」重演。

責任編輯：林佩怡

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