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美國指中國在全球糧食危機期間囤貨 中使館反批美一舉動不負責任

國情動向 15:03 2022/07/23

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中美在糧食問題上針鋒相對。路透報道，美國周五（22日）表示，將督促俄羅斯履行聯合國促成的恢復烏克蘭黑海穀物出口協議，同時指責中國在全球糧食危機期間囤貨。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調，中國為解決全球糧食安全問題作出積極貢獻，批評美國甚至藉機抬高糧價，極其不負責任。

報道指出，美國國務院制裁協調辦公室主任James O'Brien向記者表示，美國希望看到中國為應對全球糧食危機出一分力，像大國般行事，向全球窮人提供更多穀物。

報道引述國際穀物理事會估計，2021/22年度末，中國的穀物庫存為3.234億噸，超過全球總量6.074億噸的一半，遠高於世界第一大穀物出口國美國，美國穀物庫存估計為5780萬噸。

James O'Brien指出，中國一直是非常積極購買穀物，而在幾億人進入糧食短缺災難階段時，中國正儲備穀物。據他表示，4月從烏克蘭運出的首批穀物，約有40%運往中國，認為這很「尷尬」，又指如果這些穀物是運往埃及、非洲之角等地會好得多。

中國人口龐大 需保持一定糧食儲備

中國駐美大使館表示，中國需要保持一定的糧食儲備，因為中國耕地面積不到世界的9%，但中國人口卻佔世界的五分之一。

劉鵬宇表示，中國為解決全球糧食安全問題作出積極貢獻，並提到與聯合國糧農組織、世界糧食計劃署的合作，以及向發展中國家提供了約3萬噸緊急人道主義糧食援助。他批評，美國在指責其他國家囤積糧食、敦促釋放庫存時，並未採取任何措施來減少該國用於能源的糧食消耗，甚至利用借機抬高穀物價格，謀取私利，是極其不負責任。

拿中國人來對比豬吃糧食？《經濟學人》激怒中國網民

責任編輯：林佩怡

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