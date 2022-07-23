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國務院聯防聯控機制：接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病

國情動向 16:32 2022/07/23

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新冠疫苗的安全性一直備受關注，內地網上傳言稱，有人接種新冠疫苗後得了白血病和糖尿病。國務院聯防聯控機制周六（23日）舉行記者會，解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任、中國科學院院士王福生稱，接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生，也不會像有些網絡信息所說影響人體遺傳發育、導致腫瘤轉移擴散、引起抗體依賴性增強（ADE）現象，強調這些都是網絡上不負責任的錯誤言論。

他呼籲，千萬不要因為時間的巧合，把一些無關的疾病都歸因於新冠疫苗的接種，這會給很多人帶來負面的影響。他重申，國內外大量的臨床研究證據表明，新冠疫苗對防發病、防重症、防死亡的效果非常顯著，而且加強免疫可以提高保護效果。

在記者會上，王福生解釋，疫苗中的各種物質對人體是安全，不會直接致病。目前中國接種數量最大的新冠滅活疫苗，有充分的安全保障，並得到國際組織認可。與國內外已上市的、並使用數十年的甲肝疫苗、狂犬病（瘋狗症）疫苗、脊髓灰質炎疫苗的生產滅活工藝基本相同，至今未見接種這些疫苗與發生白血病或糖尿病有關聯的報道。中國研發的多款新冠病毒疫苗，先後納入世衛緊急使用清單，已在百多個國家使用，達到預期效果，安全性符合國際標準。

他又稱，臨床監測和統計數據顯示，在新冠疫情發生前後的4年中，糖尿病和白血病的就診人數和住院次數基本一致，無顯著變化，這表明接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病。其中，疫情前2018和2019年，中國因白血病住院次數佔比分別為0.15%和0.14%，疫後2020和2021，其佔比均是0.13%。2018和2019年糖尿病住院次數佔比是2.1%；疫後兩年佔比2.2%。

勿因時間合 把無關疾病歸因打針

王福生強調，中國去年開始展開新冠疫苗大規模接種。目前中國3-12歲兒童和12-17歲青少年新冠疫苗接種率為90-100%，總人數已近2.5億。大量預防接種與某些嚴重疾病的自然發生在時間上偶合，是必然現象。若新冠疫苗會引起糖尿病和白血病，就診和住院人次將顯著增長，但實際監測和臨床統計沒看到。

他並指出，中國人口基數大，常態情況下每天約60多萬人因各種疾病住院，每天全國報告死亡人數約2萬。所以在大規模疫苗接種過程中，發生各種各樣的偶合反應是必然，不要因為時間上的巧合把一些無關的疾病歸因於新冠疫苗接種。

他強調，中國對偶合反應的判定已建立機制，當懷疑某些異常反應與疫苗相關時，需要報告；如果是嚴重的疑似不良反應，需請專家組調查並診斷。如果被判定與疫苗接種有因果關係，有完善的補償機制。

慢性疾病非接種禁忌 4情況勿打

另外，國家衛健委科技發展中心主任、科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，從目前國內外疫苗接種的真實世界情況來看，慢性疾病並不是新冠病毒疫苗接種的禁忌症。目前包括腫瘤、高血壓、糖尿病、慢阻肺等慢性病患者，只要健康狀況是穩定，藥物控制良好，均可以接種新冠病毒疫苗。

不過他提出，有以下幾種情況建議作為接種禁忌：

一、以前接種疫苗時發生過嚴重過敏反應，比如出現過敏性休克、喉頭水腫，一定要作為新冠疫苗接種禁忌

二、因為各種疾病正處於發熱階段，比如在流感、肺炎或者其他疾病等等

三、一些慢性病的急性發作期，比如說腫瘤患者正在做化療，高血壓患者出現了高血壓危象，還有一些神經系統疾病正在發作

四、因為各種嚴重疾病生命已經進入終末階段

責任編輯：林佩怡

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