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國家衛健委：現職黨和國家領導人 已完成國產新冠疫苗接種

國情動向 16:48 2022/07/23

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國務院聯防聯控機制周六（23日）舉行新聞發布會。對於外界關注中國領導人是否接種了新冠疫苗，國家衛健委副主任曾益新回應稱，現職黨和國家領導人都已完成新冠疫苗接種，而且都是國產疫苗，這充分顯示中國領導人對防控工作的高度重視，對國產新冠疫苗的高度信任。

國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新。

曾益新表示，目前中國有3個新冠疫苗被世衛納入緊急使用清單，有超過100個國家批准使用中國生產的疫苗，其中許多國家把中國疫苗作為低齡兒童唯一使用的疫苗。

他特別提到，包括土耳其、塞爾維亞、柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、沙特、約旦、印尼、秘魯、智利等30多個國家領導人，都帶頭接種了中國國產疫苗，這些情況都充分說明了中國疫苗得到國際社會的廣泛認可。

Omicron變異株疫苗研發 正穩步推進

另外，中華預防醫學會常務副會長兼秘書長馮子健表示，中國Omicron變異株疫苗研發工作正在穩步推進，只要有需要，按照相關法規要求，可以迅速啟動緊急使用的審批程序，提供接種。至於是否需要接種、何時接種含Omicron變異株的疫苗，這個問題不僅中國，國際上也都在研究，主要是要研判病毒變異和免疫逃逸的情況。

責任編輯：林佩怡

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