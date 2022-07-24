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內地增869本土病例 甘肅廣西佔多 深圳22宗

社會熱點 14:55 2022/07/24

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內地新增869宗本土病例，遍及13個省市，甘肅、廣西佔近八成。廣東22宗，多數來自深圳，涉Omicron BA.2進化分支，當地表明採取最嚴措施處置疫情。

國家衛健委公布，31個省區市過去一日新增本土確診87宗，包括甘肅26宗、廣西23宗、四川18宗、廣東11宗、上海3宗等；無症狀感染782宗，包括甘肅335宗、廣西325宗、四川33宗、上海21宗、河南17宗、雲南15宗、安徽11宗、廣東10宗、江西7宗等。無新增死亡病例、疑似病例。

深圳市政府24日舉行防控新聞發布會，市衛健委巡視員林漢城指，當地病例的基因測序結果均為BA.2進化分支，當前疫情呈現多點散發，在社會面仍篩查出新的病例，說明社區傳播鏈條沒徹底阻斷，加上隱匿傳播鏈的路徑、方式還沒有完全查清，不排除後續出現零星散發個案的可能，防控工作絲毫不能鬆勁。

要把疫情防控作為當前最重要任務、最突出的工作，調集一切資源，動員一切力量，以最嚴措施最大力度最快速度把疫情圍住、撲滅，打贏疫情防控殲滅戰。

深圳自22日晚起，連續三日展開全民同時空核酸檢測，多區劃分中、高風險區，另因疫情防控需要，多個景區、場館、醫院、地鐵線路被臨時閉園、暫停活動、停診及停駛，進出各類卡口亦需24小時核酸檢測陰性證明，其中，高風險地區實行「足不出戶、上門服務」，中風險區「人不出區、錯峰取物」。

另外，上海增24宗，均在隔離管控中發現，當地多個社區提升風險級別。廣西北海對部分區域提级管控，中風險區居民足不出户，商超農貿市場停業。

國家衛健委：現職黨和國家領導人 已完成國產新冠疫苗接種

國務院聯防聯控機制：接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病

上海人大通過決定 不得以曾染疫為由拒絕錄用員工

責任編輯：陳建錫

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